Spiaggia di Punta Molentis a Villasimius a numero chiuso, entrano solo 300 bagnanti: che Punta Molentis a Villasimius, una delle spiagge più belle della Sardegna fosse diventata ormai un carnaio ormai lo si sapeva, con più di 2 mila persone su una stretta lingua di sabbia, resa ancora più ridotta dalle mareggiate di quest’anno.

Dopo le lamentele dei bagnanti su L’Unione Sarda e la denuncia dell’associazione “Gruppo di intervento giuridico” (GRIG) però, che constatava lo stato di abbandono della spiaggia e gli stabilimenti balneari che recintavano pure il mare, è intervenuto il sindaco Luca Dessì, con’ordinanza drastica.

Punta Molentis a numero chiuso:

E allora ecco che sulle spiagge di Punta Molentis e Riu Trottu è consentito l’ingresso a sole 300 persone. Ma non solo, impedito l’accesso via mare alle due spiagge e chiusura della strada al traffico di auto alla sera, dalle ore 20,00 alle 8,00 del giorno successivo.

Aumentano le tariffe per l’accesso alla spiaggia:

Contestualmente sono state ritoccate le tariffe per l’accesso alla spiaggia, se finora infatti si pagava il solo ticket giornaliero per il parcheggio, 10 euro per le auto e 5 euro per le moto, adesso si aggiunge un’ulteriore biglietto di ingresso:

1 euro per passeggero

3 euro per persona che accede a piedi o in bicicletta

Gratis: bambini di età inferiore ai 6 anni.

Diteci voi cosa ne pensate.

La spiaggia di Punta Molentis sulla mappa:

Foto copertina del GRIG.