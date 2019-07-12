Offerte Ryanair sulla Sardegna ad Agosto 2019: siete ancora in tempo per godervi il mare della Sardegna ad agosto 2019, se infatti non potete proprio fare a meno della nostra isola, sappiate che questa è l’estate ideale per i last minute. Molte strutture hanno infatti buona disponibilità di camere libere ad agosto, a causa del calo degli arrivi nella nostra isola quest’estate, perciò controllate adesso i prezzi di hotel B&B oltre quelli dei voli che vede qui sotto.

Ma veniamo subito alle tariffe offerte da Ryanair per volare da e per la Sardegna ad agosto 2019, a tal proposito ricordo che i prezzi dei biglietti per le diverse destinazioni che trovate elencate di seguito sono quelle che più basse nel momento in cui scrivo, le tariffe sono inoltre soggette a disponibilità, sono solo andata e ad esse si applicano i termini e condizioni.

Le medesime tariffe inoltre sono valide solo se si viaggia molto leggeri. Saprete infatti certamente della diatriba sui bagagli che ha investito recentemente la compagnia low cost irlandese. In pratica a questa tariffa potete portare con voi un mini trolley (40x20x25, come questi sotto), altrimenti si dovrà integrare il prezzo del biglietto con la tariffa dell’eventuale bagaglio (questo è il regolamento Ryanair sui bagagli aggiornato).

Offerta Voli Ryanair da e per Cagliari:

Rotte nazionali:

Cagliari – Bologna 19,83 euro

19,83 euro Cagliari – Cuneo 19,83 euro

19,83 euro Cagliari – Roma Ciampino 19,83 euro

19,83 euro Cagliari – Milano Bergamo 22,03 euro

22,03 euro Cagliari – Parma 25,91 euro

25,91 euro Cagliari – Pisa 23,83 euro

23,83 euro Cagliari – Verona 26,97 euro

26,97 euro Cagliari – Catania 52,60 euro

52,60 euro Cagliari – Venezia Treviso 57,95 euro

57,95 euro Cagliari – Bari 62,45 euro

Bologna – Cagliari 19,83 euro

– Cagliari 19,83 euro Cuneo – Cagliari 19,83 euro

– Cagliari 19,83 euro Pisa – Cagliari 19,83 euro

– Cagliari 19,83 euro Roma Ciampino – Cagliari 19,83 euro

– Cagliari 19,83 euro Verona – Cagliari 20,23 euro

– Cagliari 20,23 euro Milano Bergamo – Cagliari 21,91 euro

– Cagliari 21,91 euro Parma – Cagliari 25,91 euro

– Cagliari 25,91 euro Venezia Treviso – Cagliari – 26,03 euro

– Cagliari – 26,03 euro Catania – Cagliari 41,07 euro

– Cagliari 41,07 euro Bari – Cagliari 56,60 euro

Rotte internazionali:

Cagliari – Barcellona (Girona Spagna) 21,99 euro

(Girona Spagna) 21,99 euro Cagliari – Karlsruhe / Baden-Baden (Germania) 26,00 euro

(Germania) 26,00 euro Cagliari – Parigi (Beauvais, Francia) 26,98 euro

(Beauvais, Francia) 26,98 euro Cagliari – Manchester (Regno Unito) 34,67 euro

(Regno Unito) 34,67 euro Cagliari – Düsseldorf (Weeze, Germania) 49,97 euro

(Weeze, Germania) 49,97 euro Cagliari – Francoforte (Hahn, Germania) 53,23 euro

(Hahn, Germania) 53,23 euro Cagliari – Madrid (Spagna) 66,09 euro

(Spagna) 66,09 euro Cagliari – Valencia (Spagna) 66,29 euro

(Spagna) 66,29 euro Cagliari – Londra (Stansted, Regno Unito) 67,92 euro

(Stansted, Regno Unito) 67,92 euro Cagliari – Cracovia (Polonia) 70,68 euro

(Polonia) 70,68 euro Cagliari – Bruxelles (Charlero, Belgio) 82,61 euro

(Charlero, Belgio) 82,61 euro Cagliari – Siviglia (Spagna) 89,67 euro

Offerta Voli Ryanair da e per Alghero:

Rotte nazionali:

Milano Bergamo – Alghero 20,23 euro

– Alghero 20,23 euro Pisa – Alghero 20,53 euro

– Alghero 20,53 euro Bologna – Alghero 19,83 euro

– Alghero 19,83 euro Alghero – Bologna 19,83 euro

19,83 euro Alghero – Pisa 19,83 euro

19,83 euro Alghero – Milano Bergamo 21,57 euro

Voli internazionali:

Alghero – Memmingen (Germania) ) 28,99 euro

(Germania) ) 28,99 euro Alghero – Berlin Tegel (Germania) ) 41,61 euro

(Germania) ) 41,61 euro Alghero – Londra (Stansted, Regno Unito) 42,83 euro

(Stansted, Regno Unito) 42,83 euro Alghero – Bruxelles (Charleroi, Belgio) 48,97 euro

(Charleroi, Belgio) 48,97 euro Alghero – Francoforte (Hahn, (Germania) ) 49,97 euro

(Hahn, (Germania) ) 49,97 euro Alghero – Bratislava (Slovacchia) 84,45 euro

Per maggiori info e prenotazioni andate sul sito Ryanair.

Confronta i prezzi dei voli:

Se non siete soddisfatti delle tariffe proposte, oppure se volete viaggiare su Olbia, il cui aeroporto non viene servito da Ryanair, allora vi consigliamo sia di consultare le tariffe di Air Italy che connette Olbia a Milano Linate e Roma Fiumicino in continuità territoriale (ma non solo), sia il motore di ricerca Skyscanner, che permette di mettere a confronto i voli di tutte le compagnie per la destinazione desiderata:

