Offerte Ryanair sulla Sardegna ad Agosto 2019!
Offerte Ryanair sulla Sardegna ad Agosto 2019: siete ancora in tempo per godervi il mare della Sardegna ad agosto 2019, se infatti non potete proprio fare a meno della nostra isola, sappiate che questa è l’estate ideale per i last minute. Molte strutture hanno infatti buona disponibilità di camere libere ad agosto, a causa del calo degli arrivi nella nostra isola quest’estate, perciò controllate adesso i prezzi di hotel B&B oltre quelli dei voli che vede qui sotto.
Ma veniamo subito alle tariffe offerte da Ryanair per volare da e per la Sardegna ad agosto 2019, a tal proposito ricordo che i prezzi dei biglietti per le diverse destinazioni che trovate elencate di seguito sono quelle che più basse nel momento in cui scrivo, le tariffe sono inoltre soggette a disponibilità, sono solo andata e ad esse si applicano i termini e condizioni.
Le medesime tariffe inoltre sono valide solo se si viaggia molto leggeri. Saprete infatti certamente della diatriba sui bagagli che ha investito recentemente la compagnia low cost irlandese. In pratica a questa tariffa potete portare con voi un mini trolley (40x20x25, come questi sotto), altrimenti si dovrà integrare il prezzo del biglietto con la tariffa dell’eventuale bagaglio (questo è il regolamento Ryanair sui bagagli aggiornato).
Offerta Voli Ryanair da e per Cagliari:
Rotte nazionali:
- Cagliari – Bologna 19,83 euro
- Cagliari – Cuneo 19,83 euro
- Cagliari – Roma Ciampino 19,83 euro
- Cagliari – Milano Bergamo 22,03 euro
- Cagliari – Parma 25,91 euro
- Cagliari – Pisa 23,83 euro
- Cagliari – Verona 26,97 euro
- Cagliari – Catania 52,60 euro
- Cagliari – Venezia Treviso 57,95 euro
- Cagliari – Bari 62,45 euro
- Bologna – Cagliari 19,83 euro
- Cuneo – Cagliari 19,83 euro
- Pisa – Cagliari 19,83 euro
- Roma Ciampino – Cagliari 19,83 euro
- Verona – Cagliari 20,23 euro
- Milano Bergamo – Cagliari 21,91 euro
- Parma – Cagliari 25,91 euro
- Venezia Treviso – Cagliari – 26,03 euro
- Catania – Cagliari 41,07 euro
- Bari – Cagliari 56,60 euro
Rotte internazionali:
- Cagliari – Barcellona (Girona Spagna) 21,99 euro
- Cagliari – Karlsruhe / Baden-Baden (Germania) 26,00 euro
- Cagliari – Parigi (Beauvais, Francia) 26,98 euro
- Cagliari – Manchester (Regno Unito) 34,67 euro
- Cagliari – Düsseldorf (Weeze, Germania) 49,97 euro
- Cagliari – Francoforte (Hahn, Germania) 53,23 euro
- Cagliari – Madrid (Spagna) 66,09 euro
- Cagliari – Valencia (Spagna) 66,29 euro
- Cagliari – Londra (Stansted, Regno Unito) 67,92 euro
- Cagliari – Cracovia (Polonia) 70,68 euro
- Cagliari – Bruxelles (Charlero, Belgio) 82,61 euro
- Cagliari – Siviglia (Spagna) 89,67 euro
Offerta Voli Ryanair da e per Alghero:
Rotte nazionali:
- Milano Bergamo – Alghero 20,23 euro
- Pisa – Alghero 20,53 euro
- Bologna – Alghero 19,83 euro
- Alghero – Bologna 19,83 euro
- Alghero – Pisa 19,83 euro
- Alghero – Milano Bergamo 21,57 euro
Voli internazionali:
- Alghero – Memmingen (Germania) ) 28,99 euro
- Alghero – Berlin Tegel (Germania) ) 41,61 euro
- Alghero – Londra (Stansted, Regno Unito) 42,83 euro
- Alghero – Bruxelles (Charleroi, Belgio) 48,97 euro
- Alghero – Francoforte (Hahn, (Germania) ) 49,97 euro
- Alghero – Bratislava (Slovacchia) 84,45 euro
Per maggiori info e prenotazioni andate sul sito Ryanair.
Confronta i prezzi dei voli:
Se non siete soddisfatti delle tariffe proposte, oppure se volete viaggiare su Olbia, il cui aeroporto non viene servito da Ryanair, allora vi consigliamo sia di consultare le tariffe di Air Italy che connette Olbia a Milano Linate e Roma Fiumicino in continuità territoriale (ma non solo), sia il motore di ricerca Skyscanner, che permette di mettere a confronto i voli di tutte le compagnie per la destinazione desiderata:
