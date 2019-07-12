Weekend 12, 13 e 14 luglio 2019, tutti gli appuntamenti: buongiorno ragazzi, sarà un altro weekend col bel tempo in Sardegna, caldo e soleggiato, ma senza gli eccessi e senza l’afa delle scorse settimane, piuttosto cercatevi delle spiagge riparate dal Maestrale, che ci si aspetta soffi per tutto il fine settimana (questa è la cartina delle 240 spiagge da non perdere in Sardegna). Tanti anche gli eventi in programma, con i calendari degli eventi estivi organizzati nelle località turistiche ormai a regime.

Vi ricordo brevemente come funziona l’articolo, dopo questa breve premessa troverete oltre 200 eventi del fine settimana in tutta la nostra isola suddivisi provincia per provincia e in 3 pagine principali – nord, centro e sud Sardegna – , non vi resta che cliccare/premere su quella di vostro interesse.

Sarà infatti un weekend di grandi eventi con le corse degli Asinelli a Ollolai e Uras e tante sagre (festa del gusto internazionale a Muravera, sagra del pane a Barrali, sagra del calamaro fritto a Torregrande, sagra della vitella a Uras, sagra del pesce a Santa Lucia, sagra degli gnocchetti galluresi a San Pantaleo, sagra della pecora arrosto a Mores, sagra della cipolla a Ozieri, sagra delle melanzane a Simaxis), feste della birra (a Uta, Muravera, Selegas, Uras, Berchidda) e degustazioni di vini a (Oschiri, Santa Teresa Gallura e Pula).

Agli amanti della musica segnalo invece il festival reggae di Porto Torres, il festival metal di Thiesi, le serate blues di Mogoro e Porto Ferro, ma soprattutto i concerti di Malika Ayane e Carly Paoli ad Arzachena e quello di Ian Paice (ex Deep Purple) con i Perfect Strangers a Lanusei.

Insomma, buon weekend a tutti ma, prima di approfondire il discorso però vediamo maggiori dettagli sulle previsioni meteo del weekend e tanti consigli su dove andare a mangiare!

Meteo del Weekend in Sardegna:

Sarà un bel weekend in Sardegna, con tempo stabile e soleggiato su tutta l’isola, eccezion fatta per qualche velatura al venerdì e per qualche nube compatta con possibilità di deboli piogge nelle ore centrali della giornata di domenica su litorale orientale. Le temperature rientrano nella norma dopo il caldo soffocante dei giorni scorsi, grazie anche ai venti da nord nord ovest, insomma continuerà a spirare il Maestrale (la fonte è 3BMeteo).

E allora questa è la nostra guida agli oltre 200 eventi, feste e sagre da non perdere in questo fine settimana del 12, 13 e 14 luglio 2019 inclusi concerti, locali, club e disco, come sempre divisi per province e aree geografiche.

Nota bene: vista l’importanza del mondiale rally e della finale scudetto di basket, abbiamo inseritogli eventi sia nel nord Sardegna che nella sezione sport:

