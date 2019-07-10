Sagra del calamaro fritto a Torregrande, date, orari e programma: si svolgerà nel weekend del 13 e 14 luglio 2019 la “Sagra del calamaro fritto, del totano e della pasta al profumo di mare” a Torregrande di Oristano, per in evento che rientra tra i tanti appuntamenti in calendario per l’Estate Oristanese 2019. La manifestazione si svolgerà in piazza della Torre a partire dalle ore 18,00 di sabato. Domenica invece apertura sia a pranzo che a sera.

Previsti anche musica e balli in piazza, m vediamo adesso tutti i dettagli!

Programma Sagra Calamaro, Torregrande:

Sabato, 13 luglio 2019:

dalle ore 18,00 – Inizio degustazioni

durante la serata – Musica e spettacoli con: Uanna dance ( dance cover band) Shedan Firetheatre

con:

Domenica, 14 luglio 2019:

a pranzo e a cena – Degustazioni

dalle ore 19,00 – Balli in piazza con Davide Chessa all’ organetto

Come arrivare a Torregrande (mappa):

