Sagra del Calamaro fritto a Torregrande: Ecco il programma completo del 13 e 14 luglio 2019!
Sagra del calamaro fritto a Torregrande, date, orari e programma: si svolgerà nel weekend del 13 e 14 luglio 2019 la “Sagra del calamaro fritto, del totano e della pasta al profumo di mare” a Torregrande di Oristano, per in evento che rientra tra i tanti appuntamenti in calendario per l’Estate Oristanese 2019. La manifestazione si svolgerà in piazza della Torre a partire dalle ore 18,00 di sabato. Domenica invece apertura sia a pranzo che a sera.
Previsti anche musica e balli in piazza, m vediamo adesso tutti i dettagli!
Programma Sagra Calamaro, Torregrande:
Sabato, 13 luglio 2019:
- dalle ore 18,00 – Inizio degustazioni
- durante la serata – Musica e spettacoli con:
- Uanna dance (dance cover band)
- Shedan Firetheatre
Domenica, 14 luglio 2019:
- a pranzo e a cena – Degustazioni
- dalle ore 19,00 – Balli in piazza con Davide Chessa all’ organetto
Come arrivare a Torregrande (mappa):
Dove dormire a Oristano: