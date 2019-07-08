Sagra del pesce di Portu Maga: ecco il programma completo di sabato 3 agosto 2024!
Sagra del pesce di Portu Maga, Arbus, ecco data, programma e menù: si svolgerà sabato 3 agosto 2024 a Portu Maga, sul litorale di Arbus (vicino alla mitica spiaggia di Piscinas, passando da nord), la “Sagra del pesce” organizzata dalla locale pro loco.
Durante la festa potremmo anche godere dell’intrattenimento musicale curato da Corrado. Venite a godervi una serata di ottimo cibo, musica e divertimento sul meraviglioso litorale di Arbus!
Il menù della sagra:
- penne ai frutti di mare,
- frittura mista,
- pesce alla griglia,
- pane,
- vino o acqua.
Programma Sagra del pesce di Portu Maga:
Sabato, 3 agosto 2024:
Per maggiori informazioni, prenotazioni aggiornamenti:
- Giusy allo 349 629 69 42
- Ignazio allo 349 669 9052
Portu Maga sulla mappa:
Per maggiori info e aggiornamenti:
Consultate la pagina Facebook della Pro loco di Arbus.
