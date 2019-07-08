Mascaras 2023 a Scano Montiferro: Ecco il programma completo di domenica 16 luglio 2023!
Mascaras 2023 a Scano Montiferro, data e programma: torna domenica 16 luglio 2023 a Scano Montiferro una delle sfilate di maschere tradizionali della Sardegna più interessanti dell’estate 2023. Stiamo parlando di “Mascaras“, la sfilata estiva delle maschere etniche della Sardegna organizzata dall’associazione culturale S’Ainu Orriadore.
Tante le maschere partecipanti da tutta l’isola e non solo. Tornano infatti ad esibirsi nel Montiferru anche le maschere di Tricarico, provenienti dalla Basilicata.
La serata di festa verrà completata dalla “Sagra della porchetta arrosto“, oltre che da tanta buona musica. Ecco gli orari e le maschere partecipanti!
Programma Mascaras 2023:
Domenica, 16 luglio 2023:
- ore 17:00 – Raggruppamento e partenza del corteo delle maschere, partecipano:
- S’Ainu Orriadore di Scano di Montiferro;
- Mamutzones di Samugheo;
- S’Iscusorzu di Teti;
- Su Maimulu di Gairo;
- Tumbarinos di Gavoi;
- Donna Zenobia di Macomer;
- S’Accabadora Pianalzesa;
- La maschera di Tricarico.
- ore 20:00 – Sagra della porchetta arrosto
- ore 22:00 – Balli sardi con il trio:
- Davide Caddeo (fisarmonica e organetto)
- Gianni Denanni (voce)
- Sandro Puddu (chitarra)
- a seguire – Djset con dj Elio
Dove si trova e come arrivare a Scano Montiferro:
