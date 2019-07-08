Sagra del Pesce a Santa Lucia di Siniscola , date, programma e orari 2024

Torna nelle giornate del 7 e 8 settembre 2024 presso il villaggio pescatori di Santa Lucia di Siniscola, in provincia di Nuoro, nel nord est della Sardegna, la celebre “Sagra del pesce“, che arriva quest’anno alla sua 21ma edizione.

Se non conoscete ancora il borgo di Santa Lucia vi consiglio assolutamente una visita, con le sue spiagge sabbiose, gli scogli, gli alti bastioni sul mare e la grande pineta merita assolutamente di essere visitata. Passateci almeno una giornata in questa fine estate 2024, magari in occasione della sagra del pesce!

In programma due degustazioni: una sabato a cena con la degustazione di mare, panini e patatine e una la domenica a pranzo, con un grande classico: la frittura mista cotta in piazza nel grande padellone.

Sempre previsto intrattenimento musicale, con laboratori e giochi per bambini alla domenica mattina, assieme a laboratori e artigiani.

Ricordo che, negli stessi giorni, sempre a Santa Lucia di Siniscola, si svolge anche il Festival A-mare 2024 Santa Lucia (il 6, 7 e 8 settembre 2024).

Programma Sagra del pesce, Santa Lucia di Siniscola:

Sabato, 7 settembre 2024:

dalle ore 19:30 – Degustazione di mare, panini e patatine (nota bene: il pesce fritto nel grande padellone sarà disponibile solo la domenica a pranzo), con accompagnamento musicale

(nota bene: il pesce fritto nel grande padellone sarà disponibile solo la domenica a pranzo), con accompagnamento musicale durante la serata – Apertura cocktail bar

ore 22:00 – Dj set con Thomas Emme e Alex P

Domenica, 8 settembre 2024:

ore 09:00 : Laboratorio di pittura e riciclo , per adulti e bambini, per la creazione del “Giardino del villaggio” Gli artigiani espongono le loro creazioni

ore 11:00 – Tornei sportivi

ore 12:00 – Frittura di pesce e tanta musica

ore 17:30 – Creazione del giardino del villaggio

ore 18:00 – Cena e musica all’insegna del divertimento

