Filippo Magnini salva bagnante a Costa Rei: la coppia Giorgia Palmas e Filippo Magnini è meno glamour di tante altre coppie famose, non se la tirano affatto e passano le vacanze estive tra Costa Rei e Cala Sinzias, spiagge affollate di turisti normali, nel sud est della Sardegna. E proprio ieri a Cala Sinzias, una spiaggia ritenuta sicura, Filippo ha salvato un bagnante in difficoltà.

Un turista andato in difficoltà mentre rincorreva un oggetto gonfiabile spinto al largo dal vento è stato infatti prontamente raggiunto dal due volte campione del mondo e medaglia di bronzo olimpica dei 100 stile libero.

Per il turista solo un brutto spavento e il poter dire di essere stato salvato dal campione di Pesaro. Per Magnini un’altra medaglia, aver salvato una vita… scusate se è poco!

Foto dall’ Instagram di Magnini.