Sagra della cipolla di Ozieri 2019: Ecco il programma completo di sabato 13 luglio 2019!

Daniele Puddu 8 Luglio 2019
Sagra della cipolla ozierese, date e programma: si svolgerà sabato 13 luglio 2019 in piazza Carlo Alberto a Ozieri, la seconda edizione della “Sagra della cipolla ozierese“, accompagnata quest’anno dalla prima edizione del concorso canoro “Ozieri in…canto“, dedicata alla memoria di “Romina Meloni“.

L’evento è organizzato dall’associazione “Beata Vergine del Rimedio“, si parte dalle ore 18:00, con la degustazione di pietanze preparate con la gustosa “chipudda de otieri“.

Programma Sagra della cipolla Ozierese 2019:

Sabato, 13 luglio 2019:

  • ore 18,00 – Inizio manifestazione e degustazioni

