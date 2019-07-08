Sagra della cipolla di Ozieri 2019: Ecco il programma completo di sabato 13 luglio 2019!
Sagra della cipolla ozierese, date e programma: si svolgerà sabato 13 luglio 2019 in piazza Carlo Alberto a Ozieri, la seconda edizione della “Sagra della cipolla ozierese“, accompagnata quest’anno dalla prima edizione del concorso canoro “Ozieri in…canto“, dedicata alla memoria di “Romina Meloni“.
L’evento è organizzato dall’associazione “Beata Vergine del Rimedio“, si parte dalle ore 18:00, con la degustazione di pietanze preparate con la gustosa “chipudda de otieri“.
Programma Sagra della cipolla Ozierese 2019:
Sabato, 13 luglio 2019:
- ore 18,00 – Inizio manifestazione e degustazioni
