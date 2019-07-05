Eventi Estate 2019 a Badesi: continua il nostro viaggio tra le località balneari più importanti della Sardegna per capire quali siano i cartelloni degli eventi estivi, pensati per il relax serale di locali e turisti, specie dopo un’intera giornata di mare e caldo. Tra le località più organizzate vi è anche Badesi, località turistica della provincia di Sassari, che rimane in una posizione altamente strategicatra Castelsardo e Costa Rossa.

Il litorale di Badesi peraltro è caratterizzato proprio dalla lunga sequenza di spiagge sabbiose, che anche nel 2019 hanno confermato la Bandiera Blu per Li Junchi, Li Mindi / Lu Stangioni Pirotto e Li Frati / Baia delle Mimose (questo è il bus da Badesi vero le spiagge).

Se poi amate gli sport da onda, allora questo è lo spot che fa per voi, perché quando soffia il Maestrale l’intera costa diventa un immenso parco giochi per gli amanti di surf, windsurf e kite surf e simili.

Eventi principali dell’Estate 2019 a Badesi:

Tanti gli appuntamenti di grande interesse a Badesi, a partire da Ballando con gusto (7 luglio e 25 agosto 2019) e dalle Serate del gusto (3, 16 e 30 luglio, 6 e 20 agosto 2019). Moltre anche le sagre, partiamo dalla Sagra della melanzana (31 luglio 2019), la Sagra della zuppa gallurese (8 agosto 2019), la Sagra de la mazza frissa (18 agosto 2019), la Sagra del vitellone arrosto (19 agosto 2019), la Sagra del Porcettone Arrosto (23 agosto 2019), senza contare la Festa della birra (20 luglio 2019) e Calici di stelle (10 agosto 2019).

Tra gli altri eventi da segnalare la rassegna corale Bozi in Coru (28 luglio 2019), la Serata Dj e Live set al mare (11 agosto 2019), il Carnevale estivo (13 agosto 2019), il Music on the beach per Ferragosto (15 agosto 2019), e ancora le proiezioni del cinema all’aperto,il cervellone, le serate musicali, i festival canori, i concerti, i giochi e l’animazione per bambini, gli eventi sportivi e tanto altro ancora.

Eventi Luglio 2019 Badesi:

2 luglio 2019 – ore 21,30 – Teatro comunale – Cinema sotto le Stelle

7 luglio 2019 – ore 20,00 – Piazza Maestrale – Ballando con gusto

8 luglio 2019 – ore 21,00 – Teatro comunale – Il Cervellone

3 luglio 2019 – ore 20,00 – Badesi centro – Serata del gusto

10 luglio 2019 – ore 21,00 – Piazza Maestrale – Giochi per bambini

12 luglio 2019 – ore 21,30 – Teatro comunale – Festival canoro: “Le voci della notte”

14 luglio 2019 – ore 21,00 – Badesi mare, località Li Junchi – Siamo alla frutta

16 luglio 2019 – ore 20,00 – Badesi centro – Serata del gusto

17 luglio 2019 – ore 21,30 – Teatro comunale – Cinema sotto le stelle

19 luglio 2019 – ore 21,00 – Piazza Sacro Cuore – Serata di arti marziali

20 luglio 2019 – ore 18,30 – Campo sportivo comunale in località Li Junchi – Festa della Birra “GU Beer Fest”

21 luglio 2019 – ore 22,00 – Piazza Maestrale – Serata musicale benefica per l’acquisto di un defibrillatore

22 luglio 2019 – ore 21,00 – Teatro comunale – Il Cervellone

24 luglio 2019 – ore 21,00 – Piazza Maestrale – Giochi per bambini

27 luglio 2019 – Località Baia delle mimose – Inizio vacanze musicali

28 luglio 2019 – ore 21,00 – Teatro comunale – Rassegna dei cori: “Bozi in Coru” (14ma edizione)

(14ma edizione) 30 luglio 2019 – ore 20,00 – Badesi centro – Serata del gusto

31 luglio 2019 – ore 20,00 – Piazza Maestrale – Sagra della melanzana

Eventi Agosto 2019 Badesi:

1 agosto 2019 – ore 20,30 – Centro culturale polivalente A. Vasa – Vacanze musicali: concerto dei coristi

2 agosto 2019 – ore 20,30 – Centro culturale polivalente A. Vasa – Vacanze musicali: concerto finale dei corsisti

5 agosto 2019 – ore 21,30 – Teatro comunale – Cinema sotto le stelle

6 agosto 2019 – ore 20,00 – Badesi centro – Serata del gusto

7 agosto 2019 – ore 21,00 – Piazza Maestrale – Giochi per bambini

8 agosto 2019 – ore 20,00 – Piazza Maestrale – Sagra della Zuppa Gallurese

10 agosto 2019 – ore 21,30 – Badesi Mare, in località Li Junchi – Calici di Stelle

11 agosto 2019 – ore 22,00 – Badesi Mare, in località Li Junchi – Serata Dj e Live set

13 agosto 2019 – ore 21,00 – Badesi Centro – Carnevale Estivo

15 agosto 2019 – ore 22,00 – Badesi Mare, in località Li Junchi – Music on the beach

18 agosto 2019 – ore 20,00 – Piazza Maestrale – Sagra della Mazza Frissa

19 agosto 2019 – ore 20,00 – Badesi Mare, in località Li Junchi – Sagra del Vitellone

20 agosto 2019 – ore 20,00 – Badesi centro – Serata del Gusto

21 agosto 2019 – ore 21,00 – Teatro comunale – Il Cervellone

22 agosto 2019 – ore 22,00 – Piazza Maestrale – Serata musicale con estrazione lotteria

23 agosto 2019 – ore 20,00 – Badesi Mare, in località Li Junchi – Sagra del Porcettone Arrosto

25 agosto 2019 – ore 20,00 – Piazza Maestrale – Ballando con Gusto

26 agosto 2019 – ore 21,30 – Teatro comunale – Cinema sotto le stelle

Eventi Settembre 2019 Badesi:

2 settembre 2019 – ore 19,30 – Chiesa Sacro Cuore – Festa della Dedicazione della chiesa di Badesi

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sui singoli eventi (quelli in cartellone possono sempre subire modifiche, specie quando si tratta di appuntamenti che si svolgeranno dopo mesi), vi consigliamo di consultare:

Vacanze a Badesi:

Dove mangiare a Badesi, mappa :