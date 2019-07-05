Estate in Costa rossa, tutte le date: se abitare o state per andare in vacanza in Costa Rossa, nel nord est della Sardegna, in territorio di Trinità d’Agultu, sappiate che fra il centro storico e le sue frazioni dell’ Isola Rossa, Costa Paradiso e Marinedda è in programma un folto calendario di eventi per godersi al meglio il fresco della sera a luglio, agosto e settembre 2019.

In programma davvero tante sagre, feste in spiaggia, serate dedicate ai vini e alla birra, alla musica e ai concerti, al folk e ai balli e poi il carnevale estivo, eventi sportivi mostre, arti visive e luna park. E se di giorno andate al mare, eccovi le spiagge più belle della Costa Rossa (imperdibile la spiaggia di Li Cossi).

Vi ricordo anche che dal 24 giugno al 7 agosto 2019 sono previste attività ludico, sportive e creative per i bambini: al mattino sulla spiaggia di Marinedda (ore 9,00 / 12,30), al pomeriggio su quella dell’isola Rossa (ore 16,00 / 18,30), dove a sera ci sarà anche la Baby dance (ore 21,00 / 22,00).

Programma eventi luglio 2019 in Costa Rossa:

Da non perdere a metà mese il “Carnevale estivo” (13 luglio 2019), la “Festa del pescatore” (16 luglio 2019) e la “Sagra del Porcettone” (18 luglio 2019). A seguire la “Sagra della Mazza Frissa” 25 luglio 2019), la “Fiera della birra artigianale” (16 luglio 2019) e la “Sagra degli gnocchetti sardi al sugo di cinghiale” (31 luglio 2019).

Programma eventi agosto 2019 in Costa Rossa:

Ad agosto si parte subito con la “Sagra del vitellone” (1 agosto 2019), seguita dalla “Sagra della zuppa gallurese” (4 agosto 2019). Da non perdere anche le “Cantine in riva al mare” (9 agosto 2019), i “Fuochi d’artificio” (10 agosto 2019) e l'”I love Ibiza world tour” (12 agosto 2019). Intenso l’avvicinamento al Ferragosto 2019, con la “Summer Fest” (14 agosto 2019), l'”Aperol Spritz” e la contestuale periodo di apertura del “Marinedda Surf Open” (15 agosto 2019). Quindi tre giorni dedicati alla “Festa della birra Trinitaiese” (16, 17 e 18 agosto 2019). Fine mese con la “Sagra degli gnocchetti sardi al sugo di cinghiale” (21 agosto 2019) e la terza edizione della “Sagra della paranza” (25 agosto 2019).

