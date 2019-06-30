Eventi Estate 2019 a Bari Sardo: parte mercoledì prossimo, il 3 luglio 2019, il calendario di eventi pensato dall’amministrazione di Bari Sardo, per allietare le serate di locali e turisti durante l’estate 2019. E’ l’ “Estate Bariese“, che ci farà compagnia dal 3 luglio al 20 ottobre 2019.

Bari Sardo è una delle perle d’Ogliastra, lungo la costa centro orientale della Sardegna, a nord di Muravera ma prima di Tortolì e Baunei. Non perdetevi in particolare la splendida spiaggia della Torre di Barì, uno dei tanti arenili del territorio di Bari Sardo ad aver conquistato la Bandiera Blu 2019.

Molto ampia la varietà di eventi in programma su va dalla passeggiata bariese con musica dal vivo, spettacoli e degustazioni in centro al paese alle tante sagre, dai concerti in spiaggia ai fuochi d’artificio, dai tornei di sport da spiaggia alle processioni e feste religiose, dalla festa dell Bandiera Blu alle presentazioni di libri e alle rappresentazioni teatrali. Ma vediamo subito tutti i dettagli, prima vi elenchiamo gli eventi secondo noi da non perdere, poi vi lasciamo al calendario completo!

Bari Sardo, eventi a non perdere a luglio 2019:

Da non perdere la “Passeggiata Bariese” (3, 10, 17, 24 e 31 luglio 2019), la “Festa di San Giovanni Battista” (12, 13 e 14 luglio 2019), il concerto in spiaggia con “Yawning Man” (19 luglio 2019), la “Sagra dell’ Anguria” (26 luglio 2019) e la “Festa della Bandiera Blu” (27 luglio 2019).

Bari Sardo, eventi a non perdere ad agosto 2019:

Da non perdere ancora una volta gli appuntamenti con la “Passeggiata Bariese” (7, 21 e 28 agosto 2019), la “Sagra dei culurgionis” (2 e 17 agosto 2019), il “concerto in spiaggia di Alborosie” (6 agosto 2019), la “Sagra dell’ Anguria e del Melone” (7 agosto 2019), la “Festa di San Leonardo” (11 agosto 2019), la “Sagra della pecora bariese” (12 agosto 2019) e la “Festa di Santa Monica” (27 agosto 2019).

Bari Sardo, eventi a non perdere a settembre 2019:

A settembre ecco l’ultimo appuntamento con la “Passeggiata Bariese” (4 settembre 2019) e poi non perdetevi la “Festa patronale della Beata Vergine di Monserrato” (6, 7 e 8 settembre 2019) e la “Festa di San Michele e San Girolamo” (28, 29 e 30 settembre 2019).

Estate Bariese 2019, programma completo:

Vacanze a Bari Sardo:

Ecco tutte le info utili per una vacanza a Bari Sardo: monumenti, archeologia, musei, spiagge, cartine, feste, come arrivare, dove mangiare e dormire.

Dove si trova e dove mangiare a Bari Sardo:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti :

Seguite la pagina Facebook del Comune di Bari Sardo.