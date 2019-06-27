Weekend 28, 29 e 30 giugno 2019: buongiorno ragazzi e benvenuti in un altro weekend superbollente, sia per le temperature folli di questa settimana, sempre a cavallo dei 40 gradi, che per la qualità dei tanti eventi in programma, ben diffusi in ogni angolo della Sardegna. Anche in questo weekend abbiamo selezionato per voi una quindicina di eventi principali (quelli col manifesto), più un’altra marea di appuntamenti di grande interesse, che anche stavolta ammontano a più di duecento, tutti comodamente divisi provincia per provincia, a testimonianza della vivacità culturale della nostra amata Sardegna: l’isola del divertimento!

Due degli eventi principali che vi presentiamo oggi sono fortemente identitari, Sa Battalla di Sanluri, ricostruzione storica che si svolge ogni due anni, della grande battaglia medievale che si svolse nel quindicesimo secolo, che si concluse con la sconfitta degli Arborea, l’ultimo regno indipendente della nostra isola, ad opera degli spagnoli. L’altro è la regata de Is Fassonis a Santa Giusta, barche costruite di giunchi palustri che si trovano, quasi identici, solo sul lago Titicaca in Perù!

Di grande importanza è anche la Sagra del Pesce di Stintino, perché racconta la storia di questo borgo turistico, costituito dai pesatori scacciati dall’ isola dell’Asinara a fine ‘800. Nel frattempo a Tempio Pausania si va alla riscoperta delle tradizioni contadine della Gallura, con l’ultimo appuntamento della “Primavera in Gallura“. A Mamoiada invece 3 giorni di appuntamenti per il festival internazionale delle maschere del Mediterraneo, che culminerà con la grande sfilata di domenica delle maschere barbaricine e galiziane.

Per il resto da segnalare due grandi feste delle birra, Isola Birra a Cagliari, è uno dei festival brassicoli storici della Sardegna, l’altro, il Gallura Beer Fest, unisce svariati Dj set e i buskers alle degustazioni. Festa della birra anche a Bono, nel Goceano. Da segnalare anche la quarta tappa della “Festa del Gusto Internazionale” che dopo Cagliari, Alghero e Olbia fa stavolta tappa a Tortolì.

V ricordo anche che questo weekend si festeggiano i Santi Apostoli Pietro e Paolo, santi patroni di numerose località in tutta la Sardegna (assieme o separatamente), noi abbiamo messo in evidenza gli eventi di Terralba, con il concerto di Dodi Battaglia, e di Dualchi, con l’Ardia de Santu Pedru. Trovate gli altri eventi dedicati a San Pietro che siamo riusciti a trovare nell’elenco degli appuntamenti provincia per provincia.

Da ultimo questo weekend, anzi stasera ci sarà la prima, torna al teatro lirico di Cagliari dopo oltre 10 anni il “Don Giovanni” di Mozart, che son sicuro tutti gli appassionati di opera non vorranno perdersi. Evento culturale anche ad Alghero dove apre al pubblico il faro di Capo Caccia.

Tempo stabile e assolato su tutta la Sardegna per l’intero weekend, massime stabili con picchi che andranno dai 36/38°C venerdì ai 37/38°C di domenica nelle aree interne, al mare invece si manterranno intorno ai 30 gradi. (la fonte è 3BMeteo).

