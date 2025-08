Ardia di San Pietro 2019 a Dualchi: a Dualchi, piccolo Comune di 600 abitanti del Marghine, vicino Macomer, in provincia di Nuoro, in occasione della festa dei SS. Pietro e Paolo – al primo è dedicata la chiesa campestre che si trova rappresentata nello stemma del paese – si svolge “S’Ardia ‘e Santu Pedru“. Sono ben 3 giorni di festa dal 28 al 30 giugno 2019, vediamone assieme il programma completo, non prima di ricordarvi che l’Ardia per San Pietro si svolge anche a Seneghe (il 29 giugno 2019).

E’ il secondo appuntamento per San Pietro in Sardegna del quale parliamo dopo avervi mostrato il programma dei festeggiamenti per San Pietro Apostolo a Terralba.

Programma Religioso San Pietro, Dualchi:

Venerdì, 28 giugno 2019:

ore 17,30 – Piazza Santa Croce – Raduno dei cavalieri

A seguire consegna e benedizione delle Bandelas

ore 18,00 – Piazza San Sebastiano – Benedizione dei cavalieri e processione verso la Chiesa campestre di San Pietro , accompagnata dalla Confraternita di Santa Croce e dai fucilieri locali

, accompagnata dalla Confraternita di Santa Croce e dai fucilieri locali ore 18,30 – Ardia verso la Chiesa campestre di San Pietro.

ore 19,00 – Vespri Solenni presso la Chiesa di San Pietro.

ore 19,30 – Rientro del corteo con Ardia e riconsegna delle Bandelas.

ore 20,00 – Sas Carrelas

Sabato, 29 giugno 2019:

ore 7,30 –

Piazza Santa Croce – Raduno dei cavalieri

A seguire consegna e benedizione delle Bandelas.

ore 8,00 – Piazza San Sebastiano – Benedizione dei cavalieri e processione verso la Chiesa campestre di San Pietro , accompagnata dalla Confraternita di Santa Croce, dai fucilieri locali e dalla banda musicale.

, accompagnata dalla Confraternita di Santa Croce, dai fucilieri locali e dalla banda musicale. ore 8,30 – Ardia verso la Chiesa campestre di San Pietro

ore 9,00 – Santa Messa presso la Chiesa di San Pietro

ore 10,00 – Rientro del corteo con Ardia

A seguire la processione per le vie del paese e riconsegna delle Bandelas

ore 11,00 – Sas Carrelas

Programma Civile San Pietro, Dualchi:

Venerdì, 28 giugno 2019:

ore 22,00 – Piazza Sant’Antonio – Esibizione del gruppo Brinca

Sabato, 29 giugno 2019:

ore 17,30 – Piazza Sant’Antonio – Serata di animazione e intrattenimento per bambini con: scivolo gonfiabile, mascotte, truccabimbi, baby dance, giochi di gruppo, sculture di palloncini. E per finire, zucchero filato per tutti!!!

con: scivolo gonfiabile, mascotte, truccabimbi, baby dance, giochi di gruppo, sculture di palloncini. E per finire, zucchero filato per tutti!!! ore 22,00 – Piazza Sant’Antonio – Esibizione del complesso “In Duo-s Tour 2019”, composto da Carla Denule e Massimo Pitzalis.

Domenica, 30 giugno 2019:

ore 18,00 – Via Roma – Corsa degli asinelli locali

ore 22,00 – Piazza Sant’Antonio – Esibizione dello spettacolo: “Si sardi chi può” del cabarettista Nicola Cancedda

del cabarettista Nicola Cancedda a seguire – Piazza Sant’Antonio – Premiazione dei cavalieri ed estrazione dei biglietti della lotteria

ed ore 23,00 – Piazza Sant’Antonio – Dance Show: “I Love Party Paradise Festival” con discoteca, schiuma party e holi color

Cosa fare a Dualchi e dintorni:

Chiesa di San Leonardo

Chiesa di Sant’Antonio

Chiesa di Santa Croce

Chiesa della Beata Vergine d’Itria

Chiesa di San Sebastiano

Chiesa campestre e sagrato di San Pietro

Museo vecchio frantoio in via Trento

Siti archeologici di Dualchi

Dove mangiare e dormire a Dualchi:

A Dualchi non sono registrate strutture ricettive (anche la pagina a esse dedicate sul sito del comune è vuota), in compenso è possibile mangiare presso:

Antico Frantoio , via Caprera: Tel. + 39 349 8248 586

, via Caprera: Tel. + 39 349 8248 586 Solito Posto , via Geom. Sannia: Tel. + 39 324 6966 642 – + 39 348 5324 268

, via Geom. Sannia: Tel. + 39 324 6966 642 – + 39 348 5324 268 Punto ristoro, via Roma: Tel. + 39 347 3845 983

Per maggiori informazioni :

Per saperne di più vi consiglio di consultare il sito del Comune di Dualchi e soprattutto la pagina dell’evento su Facebook.

Dove si trova e come arrivare a Dualchi:



Copyright: la foto copertina viene dalla pagina Facebook dell’evento.

Segui questo blog anche su Facebook e Twitter.