Festa di San Pietro Apostolo 2019 a Terralba: il 29 giugno si festeggia San Pietro Apostolo, patrono di tanti paesi nell’isola, con tante località della Sardegna che quindi lo festeggeranno durante l’intero weekend. Come ogni settimana abbiamo scelto una località particolarmente indicativa dei festeggiamenti che stavolta è Terralba, in provincia di Oristano, dove si sta svolgendo anche il Bovale Jazz Festival che proprio nel prossimo weekend si prenderà una pausa. I festeggiamenti per San Pietro a Terralba si svolgeranno quindi dal 27 al 30 giugno 2019 e, nel programma, spicca il concerto Dodi Battaglia.

Tra gli ospiti non ci sarà solo l’ex Pooh, da non perdere anche lo spettacolo delle scuole di ballo al giovedì (27 giugno 2019), la dance music e i fuochi d’artificio al venerdì (28 giugno 2019), la vitella arrosto con birra a fiumi, il concerto di Dodi Battaglia e il Dj Set di Pippo Palmieri dello Zoo di 105 al sabato (29 giugno 2019), infine lo spettacolo Duas Karas e quello di Antonio Mezzancella, vincitore di Tale e Quale Show 2019, alla domenica (30 giugno 2019). I biglietti della lotteria invece saranno estratti nella serata di sabato 6 luglio 2019.

Programma Festa San Pietro Apostolo, Terralba:

Dal 27 al 30 giugno 2019:

Dove si trova Terralba? Mappa:

Terralba si trova in provincia di Oristano, a sud della città capoluogo, non confondetela con Torralba che invece si trova in provincia di Sassari:

