Allerta Meteo per il Caldo in Sardegna: le nostre previsioni meteo ci prendono sempre, anche perché rielaboriamo i dati dei maggiori siti meteo nazionale confrontandole fra loro e cercando di capire quale sarà l’andamento più probabile. E così dopo la conferma dell’Aeronautica Militare sull’ondata di calore che interesserà la Sardegna da oggi e per tutta la settimana, ora è arrivata anche l’allerta meteo della Protezione civile, per le condizioni meteo avverse per alte temperature: “onda di calore“. Si parte dalle ore 12,00 di domani 25 giugno 2019, sino alle ore 20,00 di mercoledì 26 giugno 2019.

Così avverte la Protezione Civile:

Già nel corso del pomeriggio odierno si registreranno temperature prossime o localmente superiori ai 37°C sui settori occidentali della Sardegna. Domani, martedì, le temperature massime sui settori occidentali dell’isola subiranno un ulteriore lieve aumento, con valori termici che localmente si porteranno intorno ai 40°C. Nella giornata di mercoledì si avrà un lieve calo delle temperature massime sui settori occidentali dell’isola, con valori termici intorno ai 37°C.

Per i restanti giorni si vedrà ma è probabile un’estensione dell’allerta meteo almeno fino a sabato.

I consigli della Protezione Civile, ecco come combattere l’ondata di calore:

Non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. Consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta. Bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Fare attenzione che le persone malate non siano troppo coperte.

Integriamo con il nostro articolo sui rimedi contro le ondate di calore. Ma soprattutto, se potete, andate al mare!

I soggetti a rischio sono:

le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti,

le persone che assumono regolarmente farmaci,

i neonati e i bambini piccoli,

chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta.