Don Giovanni di Mozart a Cagliari, ecco tutte le date dal 28 giugno al 24 luglio 2019!

Don Giovanni di Mozart a Cagliari: c’è grande attesa per il Don Giovanni di Mozart che andrà in scena per ben 13 serate (4 delle quali fuori abbonamento) al teatro lirico di Cagliari, in via Sant’Alenixedda, dal 28 giugno al 24 luglio 2019.

Il dramma giocoso in due atti KV. 527, scritto sul libretto di Lorenzo Da Ponte e musica di del genio austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, verrà infatti presentato nella nuova produzione per la regia di Daniela Zedda, che in realtà riprende le suggestioni e le atmosfere dell’allestimento firmato nel 1987 da Giorgio Strehler per il Teatro alla Scala (e già ripreso a Cagliari sia nel 2000 che nel 2005).

Il Don Giovanni manca a Cagliari da ben 14 anni! Trovate qui il programma completo 2019 della Stagione lirica e di Balletto del Teatro lirico di Cagliari.

Don Giovanni a Cagliari, tutte le date:

Venerdì, 28 giugno 2019 – ore 21,00 – turno A

– ore 21,00 – Sabato, 29 giugno 2019 – ore 21,00 – turno G

– ore 21,00 – Domenica, 30 giugno 2019 – ore 21,00 – turno D

– ore 21,00 – Martedì, 2 luglio 2019 – ore 21,00 – turno F

– ore 21,00 – Mercoledì, 3 luglio 2019 – ore 21,00 – turno B

– ore 21,00 – Venerdì, 5 luglio 2019 – ore 21,00 – turno C

– ore 21,00 – Sabato, 6 luglio 2019 – ore 17,00 – turno I

– ore 17,00 – Domenica, 7 luglio 2019 – ore 21,00 – turno E

– ore 21,00 – Mercoledì, 10 luglio 2019 – ore 19,00 – turno L

– ore 19,00 – Venerdì, 12 luglio 2019 – ore 21,00 – fuori abbonamento

– ore 21,00 – Mercoledì, 17 luglio 2019 – ore 21,00 – fuori abbonamento

– ore 21,00 – Venerdì, 19 luglio 2019 – ore 21,00 – fuori abbonamento

– ore 21,00 – Mercoledì, 24 luglio 2019 – ore 21,00 – fuori abbonamento

Personaggi e interpreti:

Don Giovanni : Nicola Ulivieri (28-30-3-5-7-12-24)/Gianluca Margheri (29-2-6-10-17-19)

: Nicola Ulivieri (28-30-3-5-7-12-24)/Gianluca Margheri (29-2-6-10-17-19) Donna Anna : Heather Engebretson (28-30-3-5-7-12-24)/Tetiana Zhuravel (29-2-6-10-17-19)

: Heather Engebretson (28-30-3-5-7-12-24)/Tetiana Zhuravel (29-2-6-10-17-19) Don Ottavio : Marco Ciaponi (28-30-3-5-7-12-24)/Vassilis Kavayas (29-2-6-10-17-19)

: Marco Ciaponi (28-30-3-5-7-12-24)/Vassilis Kavayas (29-2-6-10-17-19) Il Commendatore : Cristian Saitta

: Cristian Saitta Donna Elvira : Monica Bacelli (28-30-3-5-7-12-24)/Alexia Voulgaridou (29-2-6-10-17-19)

: Monica Bacelli (28-30-3-5-7-12-24)/Alexia Voulgaridou (29-2-6-10-17-19) Leporello : Daniele Terenzi (28-30-3-5-7-12-24)/Alessandro Abis (29-2-6-10-17-19)

: Daniele Terenzi (28-30-3-5-7-12-24)/Alessandro Abis (29-2-6-10-17-19) Masetto : Nicola Ebau (28-30-3-5-7-12-24)/Francesco Leone (29-2-6-10-17-19)

: Nicola Ebau (28-30-3-5-7-12-24)/Francesco Leone (29-2-6-10-17-19) Zerlina: Valentina Farcas (28-30-3-5-7-12-24)/Elena Schirru (29-2-6-10-17-19)

Maestro concertatore e direttore: Gérard Korsten

Maestro del coro: Donato Sivo

Regia di Daniela Zedda, da un’idea di Giorgio Strehler, scene di Cristian Demuro, costumi di Marco Nateri, luci di Alessandro Verazzi e coreografia di Luigia Frattaroli.

Allestimento del Teatro Lirico di Cagliari. Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari.

Prezzi biglietti (da 75 a 15 euro):

Uguali allo scorso anno invece i prezzi dei biglietti dei singoli spettacoli, che saranno acquistabili a partire da venerdì 15 febbraio 2019:

Platea da € 75,00 a € 50,00 (settore giallo), da € 60,00 a € 40,00 (settore rosso), da € 50,00 a € 30,00 (settore blu);

da € 75,00 a € 50,00 (settore giallo), da € 60,00 a € 40,00 (settore rosso), da € 50,00 a € 30,00 (settore blu); I loggia da € 55,00 a € 40,00 (settore giallo), da € 45,00 a € 30,00 (settore rosso), da € 40,00 a € 25,00 (settore blu);

da € 55,00 a € 40,00 (settore giallo), da € 45,00 a € 30,00 (settore rosso), da € 40,00 a € 25,00 (settore blu); II loggia da € 35,00 a € 25,00 (settore giallo), da € 25,00 a € 20,00 (settore rosso), da € 20,00 a € 15,00 (settore blu).

Per maggiori informazioni e biglietti :

Dove si trova e come arrivare al Teatro Lirico di Cagliari:

Foto dalla pagina Facebook del Teatro lirico.

