Gallura Beer Fest 2019 a Santa Teresa Gallura: continuano i tanti eventi di questo fine giugno ed inizio estate a Santa Teresa Gallura, dopo la “Festa di Boncaminu” e “Sapori e Sensazioni sulle bocche“, si prosegue infatti nel prossimo weekend con il “Gallura Beer Festival“, due giorni dedicati alle birre artigianali sarde, al circo di strada e alla musica: il 28 e 29 giugno 2019!

In programma le birre in degustazioni di ben 5 birrifici artigianali provenienti da tutta l’isola (Scialandrone di Quartu Sant’Elena, Harvest di Settimo San Pietro, Tholos e Trulla di Nuoro, Reforte di Benetutti) e teatro e buskers (con il duo comico acrobatico della Ditta Vigliacci, le illusioni ottiche de i Fenistruzzi, l’uomo che doma il fuoco nello spettacolo “Gocce di Fuoco“, il teatro e clown per tante risate senza tempo con Hope Hope Hoplà) e tanta musica e dj set (con il funk, disco, deep ed electro dei The Loft; il rock ‘n roll dei Country Cousins; la musica funk, disco e house di Paky; quella house, tech house minimal di Maus, l’ house, deep house ed electro di Mike-C). E poi ci sarà anche un barbiere… vedere per credere!

E durante il giorno, godetevi le spiagge di Santa Teresa Gallura, ecco dove trovare tutti gli arenili migliori con una comoda cartina.

Programma e Carta delle Birre del Gallura Beer Fest 2019:

Venerdì 28 e sabato 29 giugno 2019:

dalle ore 18,00 all’ 01,00 del giorno dopo:

