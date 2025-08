Eventi Agosto 2019 ad Arzachena, Costa Smeralda: dopo aver visto nell’ordine il calendario degli eventi di giugno e quello degli appuntamenti di luglio, vediamo quali sorprese il Comune di Arzachena, ha in serbo per noi nel mese di agosto 2019. Sono tanti infatti gli eventi in programma ad agosto 2019 ad Arzachena e in Costa Smeralda in favore di locali e turisti, che vogliono passeggiare e divertirsi con il fresco della sera dopo una bella ma stancante giornata al mare tra le tante belle spiagge della zona.

E allora ecco tutti gli appuntamenti in programma dell’ “Arzachena Summer Festival 2019” tra feste in piazza, cinema in piazza, notti bianche, degustazioni, rassegne teatrali e letterarie, festival delle fisarmoniche, concerti jazz, dj set, tango e tanto altro ancora. Al solito sono interessati sia Arzachena centro che le frazioni a mare, dove solitamente si riversano i turisti (Cannigione, Baja Sardinia,). Vi ricordo ancora una volta che Arzachena ha dichiarato guerra alla plastica mono uso, perciò fate attenzione per non incorrere in multe.

Programma Eventi Agosto 2019 in Gallura:

Sono tanti gli eventi di rilievo nella prima metà di agosto a partire da Arzachena nel piatto, evento ormai divenuto un classico e dedicato a Li Chjusoni, gli gnocchetti galluresi fatti a mano (1 agosto 2019). Da non perdere anche l’appuntamento con il concerto del festival Time in Jazz (10 agosto 2019), con la Notte Bianca (9 agosto 2019) e con la Festa di Ferragosto con il concerto diJoshua Jack & The Black enemies, il dj set di Dj Prezioso e Paradise e i fuochi d’artificio (14 e 15 agosto 2019). Da segnalare anche, per i l12 agosto 2019 il secondo appuntamento sulpalco al Cala Di Volpe, con gli artisti Jess Glynne e Rita Ora (cena con concerto in un contesto però di lusso e costi a diversi zeri).

Nella seconda metà di agosto invece ecco la Rassegna internazionale del folklore (17 agosto 2019), l’Arzachena Fashion Night dedicata alla moda (24 agosto 2019), il Palio delle Amazzoni (29 agosto 2019), Estate in fiore (dal 30 agosto al 1° settembre 2019) e il festival Isole che parlano (31 agosto 2019).

AGGIORNAMENTO: Notte Bianca Reggaton ad Arzachena il 25 agosto 2019 e “Notte Bianca… come la luna” il 5 settembre 2019.

Mostre:

In corso, fino a ottobre 2019 – Cannigione, via G. Orecchioni – Nuragica : il più sorprendente viaggio nel tempo tra ricostruzioni e realtà virtuale;

– Cannigione, via G. Orecchioni – : il più sorprendente viaggio nel tempo tra ricostruzioni e realtà virtuale; In corso, fino a dicembre 2019 – Arzachena, piazza Risorgimento – Alzachinesi: la città in 100 ritratti. Residenza artistica del pittore Davide Siddi.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti :

Il programma potrebbe subire delle modifiche, noi cercheremo di tenerlo sempre aggiornato. Ad ogni modo vi consiglio di seguire anche la pagina Facebook dello stesso Comune (molto attiva e aggiornata), date un’occhiata anche alla pagina FB della Pro loco di Arzachena.

Dove si trova e come arrivare ad Arzachena:

Info su spiagge e cose da fare ad Arzachena, Costa Smeralda e dintorni:

