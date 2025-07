Eventi Giugno 2019 ad Arzachena, Costa Smeralda: Ecco il programma completo!

Eventi Giugno 2019 ad Arzachena, Costa Smeralda: è partito ieri l’intenso cartellone di eventi estivi pensato dal Comune di Arzachena per allietare le serate di turisti e residenti, magari dopo aver passato l’intera giornata al mare giornata di mare (a proposito questa è la mappa delle spiagge più belle della Costa Smeralda), mentre nei casi rari non ci fosse il sole ecco cosa fare ad Arzachena).

E allora scopriamo subito gli appuntamenti in programma nel territorio di Arzachena (si intende non solo il centro storico cittadino, ma anche le frazioni di Baia Sardinia, Cannigione e Porto Cervo). per questo fine mese di giugno 2019, che da il via all’estate propriamente detta. Al cartellone è stato dato il nome di “Arzachena Summer Festival 2019” dai camp di beach volley a quelli di calcio, dalla notte bianca alla festa patronale, dalle feste in piazza alle mostre.

Programma Eventi Giugno 2019 Arzachena e Costa Smeralda:

Da giovedì 20 a sabato 22 giugno 2019:

Porto Cervo – Your Costa Smeralda Experience: tre giorni intensi in cui verranno invitati Influencer e vari ospiti da tutto il mondo

Da giovedì 20 a domenica 23 giugno 2019:

Cannigione (Parco Riva Azzurra) – Beach Volley Time with stars: camp, torneo, clinic e incontri con i campioni del beach volley

Da sabato 22 a lunedì 24 giugno 2019

Cannigione – Festa patronale di San Giovanni Battista: processione a mare, canti a chitarra, rito del Fuoco di San Giovanni, degustazione Casgiu furriatu e tanto altro ancora

Sabato, 22 giugno 2019:

ore 21,00 – Cannigione – Notte Bianca: serata a tema con musica, degustazioni, mercatino e spettacoli

Da lunedì 24 a domenica 30 giugno 2019:

Arzachena (Stadio Biagio Pirina) – Summer Camp (XVII edizione): camp di calcio per ragazzi con giocatori e allenatori professionisti

Martedì, 25 giugno 2019:

ore 19,30 – Baja Sardinia (piazzetta Due vele) – Festa in piazza

Mostre:

In corso, fino a dicembre 2019 – Arzachena, piazza Risorgimento – Alzachinesi: la città in 100 ritratti. Residenza artistica del pittore Davide Siddi.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti :

Il programma potrebbe subire delle modifiche, noi cercheremo di tenerlo sempre aggiornato. Ad ogni modo vi consiglio di seguire anche la pagina Facebook dello stesso Comune (molto attiva e aggiornata), date un’occhiata anche alla pagina FB della Pro loco di Arzachena.

Dove si trova e come arrivare ad Arzachena:

Info su spiagge e cose da fare ad Arzachena, Costa Smeralda e dintorni:

