Cagliari è stata costruita su sette colli come Roma: come influisce questo sulla mobilità

Cagliari, bellissima città di un altrettanto mozzafiato Regione, è stata sviluppata su sette colli, proprio come la città capitolina. Questo comporta un territorio multiforme, che alterna strade pianeggianti a percorsi costruiti su diversi livelli, con tratti piani ad altri in pendenza.

Tale aspetto influisce anche sulla vita dei cittadini che vivono in questa zona, ma anche a chi vi si reca per un periodo di tempo più breve come i turisti.

L’esempio più palpabile sotto questo punto di vista è naturalmente la mobilità, in particolar modo quella privata. I possessori di un mezzo di trasporto dovranno dunque adattarsi a scegliere un veicolo che sia in grado di affrontare strade strette, vicoli più antichi inclusi, e percorsi che arrivano anche ad essere off-road.

Quale veicolo scegliere allora? Quelli che si adattano maggiormente sono le citycar per i percorsi urbani, con la loro agilità e le dimensioni contenute permettono infatti di spostarsi senza problema in mezzo alla città. Anche Station Wagon e SUV, però, per chi abbia bisogno di affrontare tratte più lunghe e meno addomesticate dall’asfalto cittadino.

Tra le citycar più vendute troviamo chiaramente la Fiat Panda, una delle auto in assoluto più amate dagli italiani. A renderla tra le migliori della sua categoria sicuramente le forme identitarie ed uniche che la contraddistinguono dalle rivali, ma anche l’affidabilità del marchio Fiat, che con i suoi motori risulta uno dei brand automobilistici più longevi. Inoltre, essendo disponibile nelle sue varianti normale o cross, consente un’alta versatilità in grado di personalizzare la propria vettura perfettamente in base ai propri bisogni.

Anche la 500X, peraltro una delle più vendute persino in tutta Europa, risulta ai vertici di questa classifica.

In questa categoria troviamo però anche la Fiesta della casa d’oltreoceano. Questo modello Ford continua, dopo anni dalla sua prima produzione, ad essere una delle vetture in grado di accaparrarsi il gusto degli automobilisti e mantenerli fedeli, anche dopo molto tempo. La qualità delle macchine Ford non è di certo in discussione: da quasi un secolo risultano infatti tra le vetture più affidabili anche a distanza di anni.

A chiudere questa simpatica classifica troviamo innanzitutto la Bmw X1 per la categoria SUV. La linea X è tra le più celebri e più “vecchie” della casa tedesca. Rinnovandosi di anno in anno continua ad essere tra le macchine grandi più vendute in tutta la nazione.

La tecnologia, la qualità dei materiali, ma soprattutto la possibilità di poter contare su una macchina efficiente quando non sia appena uscita dalla fabbrica fanno della casa automobilistica tedesca una delle più presenti su tutto il territorio nazionale. Sempre della Bmw è la serie 3 touring, la station wagon che ha conosciuto un grandissimo successo nel corso dei suoi più di 30 anni di “attività”. Le linee lussuose ne fanno probabilmente la macchina più facilmente riconoscibile anche in mezzo al traffico.

Chiaramente l’alto numero di vendite di modelli nuovi ha buone ripercussioni anche sul mercato dell’usato. Un maggior numero di modelli infatti consente di trovare offerte sempre più numerose e più vantaggiose. Ancora meglio se stiamo parlando di marchi che consentono nel tempo di avere comunque un motore ed una vettura in generale su cui poter fare totale affidamento.

Tra i migliori rivenditori dell’usato spicca brumbrum. Oltre alla possibilità di poter scegliere e comprare il proprio modello preferito direttamente online e comodamente dal proprio dispositivo, questo portale consente il ritiro delle auto usate a Cagliari, direttamente sull’isola accorciando così drasticamente i tempi della consegna.

Inoltre i chilometri che sono dichiarati sul sito sono garantiti, così come lo stato in cui la vettura è stata mantenuta nel tempo, attraverso un sistema di test volti a garantire la qualità al 100%.

Chiaramente acquistare un’automobile usata presenta numerosi vantaggi, primo su tutti quello dal punto di vista economico. Il risparmio infatti non è indifferente, meglio ancora se poi si sceglie una macchina che, anche se non nuovissima, offre comunque tutti i comfort e le garanzie di un modello appena uscito di fabbrica.