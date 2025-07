Weekend 21, 22 e 23 giugno 2019: buongiorno ragazzi, un altro weekend superbollente ci aspetta,in attesa che la settimana prossima arrivi l’attesa ondata di calore molto lunga e con temperature altissime, quindi chi non deve lavorare, chi può, si prepari ad andare al mare ogni giorno. Intanto però un bellissimo e intenso weekend è alle porte con una marea di eventi, come sempre per tutti i gusti, pensate che anche stavolta abbiamo preparato per voi oltre 200 – DUECENTO – appuntamenti da non perdere, tutti comodamente divisi provincia per provincia.

Stavolta sono tantissimi gli eventi di rilievo tra festival del gusto internazionale, dello street food del vino e della birra, l’ultima sagra delle ciliegie della stagione, la festa di San Giovanni che si svolge proprio nei giorni del solstizio d’estate, con tanti eventi dedicati in tutta la Sardegna, in particolare da non perdere il rito salto del fuoco sulla spiaggia del Lido di San Giovanni ad Alghero. In tanti aspetteranno l’alba del solstizio nelle principali aree archeologiche della Sardegna: da Tamuli a Macomer a Matzanni a Vallermosa, da Nuraghe Aiga e Nraghe Losa ad abbasanta a Nuraghe Voes a Nule. Da su Tempiesu a Orune a Santa Cristina di Paulilatino.

Ma è anche il weekend della Sagra del tartufo di Laconi, le Notti romantiche nei borghi più suggestivi della Sardegna e Irene Grandi che inauguro il suo tour nazionale con un concerto gratuito a Riola Sardo. Gli sportivi invece non potranno perdersi, in TV o nelle Clubhouse, la finalissima scudetto di basket, con la dinamo impegnata sul parquet di Venezia per la partita decisiva.

Il 21 giugno infine è anche la Giornata mondiale dello Yoga e la giornata della Festa della musica (è musica fuori dal centro con 10.000 eventi e 45.000 artisti in diversi luoghi pubblici in tutta Italia), con tantissimi appuntamenti anche nei paesi e città della Sardegna!

Prima di approfondire il discorso però, e di controllare gli oltre 200 eventi segnalati in tutta l’isola (trovate a fine pagina i link ad ogni area della Sardegna), vediamo maggiori dettagli sulle previsioni meteo del weekend e tanti consigli su dove andare a mangiare!

Cielo pertanto sereno o poco nuvoloso per tutto il weekend, con temperature in rialzo già da venerdì e che sabato cominceranno a raggiungere valori di 34-35 gradi sulle zone interne e 27-29 gradi lungo le coste, è attesa però molta afa che aumenterà la sensazione di caldo sulla pelle. Domenica arriva l’ondata di calore dal Nord Africa con temperature massime fino a 37-39 gradi sulle pianure interne (la fonte è 3BMeteo).

