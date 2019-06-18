Facile.it apre a Cagliari e assume 200 persone: Facile.it, il portale web che compara online le tariffe di assicurazioni, prestiti, mutui, energia e telefonia con lo scopo di farci trovare la soluzione migliore per le nostre esigenze e quindi di farci risparmiare, ha inaugurato ieri la sua nuova sede di Cagliari.

Ma non finisce qui, perché sono previste ben 200 assunzioni totali, oltre 60 già fatte, rimangono 140 posizioni aperte circa per completare l’organico nei prossimi 12 mesi. Si cercano consulenti di vendita telefonica con esperienza nel mondo dei call center, per svolgere attività di vendita legata al settore energia e telecomunicazioni, Team leaders per gestire un team di consulenti focalizzati su attività outbound di vendita di prodotti legati al settore utilities, e sviluppatori per il team di tecnologia e software.

Come candidarsi:

Per candidarvi e trovare le posizioni aperte dovete andare nella sezione “Lavora con noi” del portale, queste le posizioni al momento aperte:

Consulenti outbound vendita : consulenti di vendita telefonica con pregressa esperienza nel mondo dei call center, per svolgere attività di vendita legata al settore Energia e Telecomunicazioni. Sono richiesti almeno 6 mesi di esperienza nel campo della vendita telefonica, preferibilmente in un contesto di call center e su prodotti legati al mondo utilities.

Account Manager Assicurativo : Pianificherai le attività dei nostri subagenti assicurativi, ne scoverai di nuovi, misurerai i loro risultati e molto altro. E' richiesta una pregressa esperienza in attività di sviluppo commerciale.

Team Coordinator Assicurazioni : Pianificherai le attività dei nostri Account Manager, ne scoverai di nuovi, misurerai i loro risultati e molto altro. Sono richieste richiesta un'esperienza pregressa in attività di coordinamento di persone all'interno di contesti di vendita, con target numerici da perseguire con costanza e persistenza e un'esperienza diretta in attività di sviluppo commerciale (preferibilmente in ambito B2B)

PHP Backend Developer : Cerchiamo un nuovo sviluppatore backend per il team di tecnologia situato presso la nuova sede di Cagliari. La figura sarà inserita in uno dei nostri team e sarà coinvolta nell'analisi dei requisiti, nelle scelte tecnologiche e nelle strategie di sviluppo. E' richiesta un'esperienza di almeno 3 anni nell osviluppo software.

: Cerchiamo un nuovo sviluppatore backend per il team di tecnologia situato presso la nuova sede di Cagliari. La figura sarà inserita in uno dei nostri team e sarà coinvolta nell’analisi dei requisiti, nelle scelte tecnologiche e nelle strategie di sviluppo. E’ richiesta un’esperienza di almeno 3 anni nell osviluppo software. Software QA Specialist: La figura si occuperà di garantire la qualità e il funzionamento del software in produzione.

Buona fortuna e buon lavoro a tutti!