Solstizio di Vino 2024 a Villasor: siamo quasi arrivati al solstizio estivo, il giorno cioè nel quale abbiamo il maggior numero si minuti di luce durante l’anno, ma anche il giorno con il quale inizia ufficialmente l’estate. E allora ecco che proprio per salutare l’arrivo dell’estate a Villasor, borgo 25km a nord di Cagliari, nella serata di venerdì 21 giugno 2024 torna la kermesse “Solstizio di Vino“, che arriva così alla quarta edizione.

L’evento si svolgerà presso Casa Medda – Casa Podda, due antiche case campidanesi del centro storico recentemente restaurate, che si trovano nell’area pedonale proprio di fronte all’ex-convento dei Cappuccini e all’antica chiesa di Sant’Antioco. Si parte dalle ore 20:00. La serata è aperta a tutti.

In programma ci saranno degustazioni e banchi di assaggio enologici con le cantine del territorio, street food e piatti tipici locali e musica dal vivo. Cosa aspettate quindi ad accogliere l’estate?

Programma Solstizio di Vino Villasor:

dalle ore 20:00 – Casa Medda e Casa Podda: Degustazione guidata di vini regionali con i produttori e i sommelier qualificati della Fisar Piatti tipici e street food , a cura della pro loco di Villasor Birra artigianale Musica dal vivo con Re:Vive (brani degli anni ’80 e ’90)



Dove dormire a Villasor:

Ti invitiamo come sempre a bere responsabilmente, ma se vieni da lontano o non vuoi metterti alla guida la notte, potresti pernottare a Villasor.

Dove si trovano Casa Medda e Casa Podda a Villasor:

