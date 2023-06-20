Festa di San Giovanni Battista 2023 a Siniscola: si avvicina velocemente il solstizio d’estate in occasione del quale, per la verità 3 giorni dopo, si svolge anche l’importante ricorrenza cristiana dedicata a San Giovanni Battista. Tante le feste dedicate a San Giovanni in tutta la Sardegna, oggi vi presentiamo anche i festeggiamenti che avranno luogo a Siniscola il 24 e 25 giugno 2023.

L’evento principale in programma è il concerto de Le Vibrazioni, previsto per la serata di domenica. Tanti inoltre gli appuntamenti tra concerti, djset, serate folk, balli in piazza, spettacoli di danza, gare di poesia, giochi e animazione per bambini, escursioni e tanto altro ancora.

Programma Religioso della Festa San Giovanni a Siniscola:

Tutti i giorni, dal 15 giugno 2023:

ore 18:00 – Recita rosario

ore 18:30 – Santa Messa e preghiera della novena

Venerdì, 23 giugno 2023:

ore 18:30 – Messa dei malati con l’amministrazione del sacramento dell’Unzione degli Infermi

Sabato, 24 giugno 2023:

ore 07:30 / ore 11:00 – SS. Messe

ore 18:30 – Solenne celebrazione eucaristica

a seguire – Processione con il SS.mo Sacramento

Programma Civile Festa San Giovanni Siniscola:

Sabato, 24 giugno 2023:

ore 09:30 / ore 11:30 / ore 15:00 – Escursione guidata dal Ceas Grotta di Gana e Gortoe (12 euro a persona, prenotazioni al 393 978 12 54 / 328 963 11 99)

(12 euro a persona, prenotazioni al 393 978 12 54 / 328 963 11 99) ore 15:30 – Località Janna e frores – Gara ciclistica a cura del Pedale siniscolese

a cura del Pedale siniscolese ore 18:30 – Santa Messa in onore di San Giovanni Battista

ore 19:30 – Processione in onore del Santo , accompagnata dai gruppi folk, dai cavalieri, dalle launeddas e dall’esibizione itinerante del coro Montalbo, Coro Santa Lucia e Coro Siniscolesu

, accompagnata dai gruppi folk, dai cavalieri, dalle launeddas e dall’esibizione itinerante del coro Montalbo, Coro Santa Lucia e Coro Siniscolesu ore 20:00 – Piazza Migliorisi – Danze acrobatiche e circensi con Sardinia Gymnasium

con Sardinia Gymnasium ore 20:30 – Piazza Mercato – Esibizione dei gruppi folk , presenta Claudia Licheri, partecipano: Gruppo folk La Caletta, Gruppo folk Juanne Piu, Gruppo folk Cuccuru e Janas, Tenore Ususule, Tenore Luisu Ozzanu,

, presenta Claudia Licheri, partecipano: ore 21:05 – Piazza Migliorisi – Esibizione di danza della Dancing School & Fitness

della Dancing School & Fitness ore 22:10 – Piazza Migliorisi – Patrick and The Crazy Slivers in concerto

in concerto ore 23:20 – Piazza Migliorisi – Riff Raff in concerto

Domenica, 25 giugno 2023:

ore 12:00 – Piazza Mercato – Aperitivo musicale , con i Tris Home in concerto

, con i ore 15:00 – Piazza Migliorisi – Giochi per bambini

ore 16:00 – Escursione guidata dal Ceas Grotta di Gana e Gortoe (12 euro a persona, prenotazioni al 393 978 12 54 / 328 963 11 99)

(12 euro a persona, prenotazioni al 393 978 12 54 / 328 963 11 99) dalle ore 18:00 – Esibizione itinerante del gruppo Ballos e Ammentos Tziu Parreddu

ore 19:00 – Piazza San Giovanni – Gara di poesia con Bruno Agus e Dionigi Bitti, accompagnati dal Tenore Montalbo

con Bruno Agus e Dionigi Bitti, accompagnati dal Tenore Montalbo ore 21:30 – Piazza San Giovanni – Canto a chitarra , con Alessandro Carta alla chitarra, Emanuele Bazzoni, Salvatorangelo Salis e Marco Manca alla voce. Presenta Francesco Spanu

, con Alessandro Carta alla chitarra, Emanuele Bazzoni, Salvatorangelo Salis e Marco Manca alla voce. Presenta Francesco Spanu ore 21:30 – Piazza Migliorisi – Dj set

ore 22:00 – Piazza Migliorisi – Le Vibrazioni in concerto

ore 00:15 – Piazza Migliorisi – Estrazione lotteria

ore 00:30 – Piazza Migliorisi – Dj set

