Festa di San Giovanni 2023 a Cannigione: si svolgerà nel prossimo weekend, il 23, 24 e 25 giugno 2023, la festa patronale di Cannigione, località balneare in territorio di Arzachena e che possiamo considerare la porta d’ingresso della Costa Smeralda.

I festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista prevedono un folto programma di eventi, tra funzioni religiose, processioni a mare, sagre, notti bianche, giochi per bambini, esibizioni folk, dj set, il concerto di Fausto Leali, musica latina con Bebecita e tanto altro ancora.

Subito prima di vederne assieme il programma completo 2023, eccovi inoltre qualche consiglio su cosa fare ad Arzachena e la cartina delle spiagge più belle della Costa Smeralda. Trovate invece qui il calendario con i programmi delle Feste di San Giovanni in Sardegna!

Programma San Giovanni Cannigione:

Venerdì 23 giugno 2023:

ore 18:00 – Vespri Solenni

ore 19:00 – Santa Messa e novena in onore di San Giovanni Battista

ore 20:00 – Benedizione di lu focu de Santu Gjuanni

ore 20:30 – Sagra de su casgiu furrjatu (il “formaggio fuso“)

(il “formaggio fuso“) ore 21:00 – Via Nazionale – Notte bianca , a cura dell Ascor, con: Caracca band tamburi itineranti , accompagnata da trampolieri, giocolieri e acrobati, a cura di ABC animazione Esibizione delle bande musicali : Puccini di La Spezia Città di Arzachena Antonio Fresi – Fox Band (live band pop italiana) Mercatino Music circus Open air market & food tasting

, a cura dell Ascor, con: ore 21:30 – Piazza San Giovanni Battista – Ballo liscio con Mirko Putzu

Sabato, 24 giugno 2023:

ore 08:00 – Piazza San Giovanni Battista – Raccolta di sangue a cura dell’AVIS

a cura dell’AVIS ore 11:00 – Santa Messa

ore 17:00 – Ingresso dei gruppi folk e delle bande musicali in piazza

ore 17:30 – Inizio processione con il Santo Patrono per le vie del paese, accompagnato dalla banda musicale di Arzachena e dalla banda musicale Puccini di La Spezia

ore 18:00 – Processione a mare con imbarco dal porto di Cannigione

ore 19:00 – Parco Riva Azzurra – Santa Messa solenne in onore di San Giovanni Battista, presieduta da Mons. Ignazio Sanna, Vescovo emerito di Oristano

ore 20:00 – Parco Riva Azzurra – Preparazione panini e bibite, a cura del ocmitato organizzatore

ore 20:30 – Parco Riva Azzurra – Musica con Dj Resident

ore 22:00 – Parco Riva Azzurra – Concerto di Fausto Leali

Domenica, 25 giugno 2023:

ore 14:00 : Regata velica : “1 Trofeo San Giovanni Battista“, a cura dello Yacht club Cannigione Parco Riva Azzurra – Giochi di gruppo per adulti e bambini

ore 19:00 – Santa Messa

ore 20:30 – Piazza San Giovanni Battista – Premiazione regata velica

ore 22:00 – Piazza San Giovanni Battista: Spettacolo di cabaret con il comico Giuseppe Masia Musica latina con lo show Bebecita



Vacanze a Cannigione:

Volete passare la sera o un periodo di vacanza più prolungato a Cannigione? Eccovi qualche consiglio su dove dormire a Cannigione.

Dove si trova e dove mangiare a Cannigione:

Il formaggio fuso e i panini non fanno per voi? Ecco dove mangiare a Cannigione e dintorni:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulla festa:

Vi consiglio di consultare la pagina Facebook del comitato organizzatore.

