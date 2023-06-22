Festa di San Giovanni 2023 a Cannigione (Arzachena): Ecco il programma completo del 23, 24 e 25 giugno 2023!
Festa di San Giovanni 2023 a Cannigione: si svolgerà nel prossimo weekend, il 23, 24 e 25 giugno 2023, la festa patronale di Cannigione, località balneare in territorio di Arzachena e che possiamo considerare la porta d’ingresso della Costa Smeralda.
I festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista prevedono un folto programma di eventi, tra funzioni religiose, processioni a mare, sagre, notti bianche, giochi per bambini, esibizioni folk, dj set, il concerto di Fausto Leali, musica latina con Bebecita e tanto altro ancora.
Subito prima di vederne assieme il programma completo 2023, eccovi inoltre qualche consiglio su cosa fare ad Arzachena e la cartina delle spiagge più belle della Costa Smeralda. Trovate invece qui il calendario con i programmi delle Feste di San Giovanni in Sardegna!
Programma San Giovanni Cannigione:
Venerdì 23 giugno 2023:
- ore 18:00 – Vespri Solenni
- ore 19:00 – Santa Messa e novena in onore di San Giovanni Battista
- ore 20:00 – Benedizione di lu focu de Santu Gjuanni
- ore 20:30 – Sagra de su casgiu furrjatu (il “formaggio fuso“)
- ore 21:00 – Via Nazionale – Notte bianca, a cura dell Ascor, con:
- Caracca band tamburi itineranti, accompagnata da trampolieri, giocolieri e acrobati, a cura di ABC animazione
- Esibizione delle bande musicali:
- Puccini di La Spezia
- Città di Arzachena
- Antonio Fresi – Fox Band (live band pop italiana)
- Mercatino
- Music circus
- Open air market & food tasting
- ore 21:30 – Piazza San Giovanni Battista – Ballo liscio con Mirko Putzu
Sabato, 24 giugno 2023:
- ore 08:00 – Piazza San Giovanni Battista – Raccolta di sangue a cura dell’AVIS
- ore 11:00 – Santa Messa
- ore 17:00 – Ingresso dei gruppi folk e delle bande musicali in piazza
- ore 17:30 – Inizio processione con il Santo Patrono per le vie del paese, accompagnato dalla banda musicale di Arzachena e dalla banda musicale Puccini di La Spezia
ore 18:00 – Processione a mare con imbarco dal porto di Cannigione
ore 19:00 – Parco Riva Azzurra – Santa Messa solenne in onore di San Giovanni Battista, presieduta da Mons. Ignazio Sanna, Vescovo emerito di Oristano
ore 20:00 – Parco Riva Azzurra – Preparazione panini e bibite, a cura del ocmitato organizzatore
ore 20:30 – Parco Riva Azzurra – Musica con Dj Resident
ore 22:00 – Parco Riva Azzurra – Concerto di Fausto Leali
Domenica, 25 giugno 2023:
- ore 14:00 :
- Regata velica: “1 Trofeo San Giovanni Battista“, a cura dello Yacht club Cannigione
- Parco Riva Azzurra – Giochi di gruppo per adulti e bambini
- ore 19:00 – Santa Messa
- ore 20:30 – Piazza San Giovanni Battista – Premiazione regata velica
- ore 22:00 – Piazza San Giovanni Battista:
- Spettacolo di cabaret con il comico Giuseppe Masia
- Musica latina con lo show Bebecita
