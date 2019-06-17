Sarroch Music Expo 2019 con i Morcheeba: torna anche quest’anno a Sarroch l’appuntamento con il “Sarroch Music Expo“, rassegna musicale che fa da anteprima al Karel Music Expo (il “festival delle culture resistenti“). Bene, la star del Sarroch Music Expo quest’anno sono i Morcheeba, la band londinese capitanata dalla dolcissima voce di Skye Edwards e dalla chitarra psichedelica di Ross Godfrey, che ha permesso loro di vendere oltre dieci milioni di dischi. L’ultimo, appena uscito, è “Blaze Away“.

L’evento, organizzato da Vox Day con il patrocinio dell’amministrazione comunale prevede anche blues sardo dei Don Leone e gli I Hate My Village. L’appuntamento è tra il 5 luglio e il 6 agosto 2019, ma vediamo qualche dettaglio in più, come le date precise, i prezzi dei biglietti e il servizio navetta. I concerti si svolgeranno al campo comunale.

Programma Sarroch Music Expo 2019:

Venerdì, 5 luglio 2019:

Don Leone

Mercoledì, 24 luglio 2019:

Morcheeba (biglietto: 30 euro + diritti di prevendita)

Martedì, 6 agosto 2019:

I Hate My Village

https://www.youtube.com/watch?v=SPifdSAqpy4

Servizio navetta da Cagliari:

Servizio navetta per il concerto dei Morcheeba: partenza Piazza Matteotti, alle ore 20,30. Biglietto di andata e ritorno 10 euro, acquistabile sul sito www.voxday.com.

Biglietti in vendita presso i punti vendita Vivaticket (biglietti online):

Cagliari : Box Office 070.657428; 11 Travel Group 070.7966254 Better Italia 070.553718

: Carbonia : Biagetti Dischi 0781.64429

: Biagetti Dischi 0781.64429 Sanluri : S’Arey Viaggi 070.2357208

: S’Arey Viaggi 070.2357208 Terralba : Babbayola Viaggi 0783.296541

: Babbayola Viaggi 0783.296541 Nuoro : Mousiké 0784.208008; Mieleamaro 0784.231232

: Tortolì : Il Tabacchino 0782.624020

: Il Tabacchino 0782.624020 Macomer : Pilar World 0785.228091

: Pilar World 0785.228091 Sassari : Le Ragazze Terribili 079.278275; Messaggerie Sarde 079/230028

: Luras : Movida Cafè 079.648032

: Movida Cafè 079.648032 Olbia: Sardinia Magic Travel 0789.21329

Oppure:

Vox Day: Via Gramsci 2c- Selargius 070.840345 (previo appuntamento).

Per maggiori informazioni e aggiornamenti :

Infoline: Vox Day 070/840345 – info@voxday.com. Eccovi anche l’evento su Facebook.