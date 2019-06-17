Rally Italia Sardegna 2019: Vince Dani Sordo, rally confermato in terra sarda per altri 3 anni!

Rally Italia Sardegna 2019: E’ stato il classico rally d’Italia Sardegna che tutti si aspettavano, il rally per antonomasia, duro, anzi durissimo, sui terribili sterrati del nord Sardegna. Un rally che ha messo a dura prova macchine, equipaggi e meccanici con colpi di scena a ripetizione e i favoriti della vigilia che si son visti pian piano scivolare giù in classifica. Uno spettacolo bellissimo tra salti, guadi, densissime nuvole di polvere e incredibili incidenti.

Alla fine vince Dani Sordo su Hyundai, dopo che il servosterzo ha tradito la Toyota Yaris di Ott Tanak negli ultimi metri di gara, mentre era saldamente in testa e che chiude così al quinto posto. Tanak è comunque il primo dei suoi avversarti diretti e consolida il suo primato nella classifica generale, guidato per le marche invece dalla Hyundai di Sordo.

Classifica finale del Rally Italia Sardegna 2019:

Dani Sordo – Carlos Del Barrio (Hyundai i20 Wrc) E-E in 3.32’27”2

Teemu Suninen – Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta Wrc) FIN-FIN a 13"7

Andreas Mikkelsen – Anders Jaeger (Hyundai i20 Wrc) N-N a 32”6

Elfyn Evans – Scott Martin (Ford Fiesta Wrc) GB-GB a 33”5

Ott Tanak – Martin Jarveoja (Toyota Yaris Wrc) EST-EST a 1’30”1

Thierry Neuville – Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Wrc) B-B a 2'16"7

Esapekka Lappi – Janne Ferm (Toyota Yaris Wrc) FIN-FIN a 2'59"6

Kris Meeke – Sebastian Marshall (Toyota Yaris Wrc) GB-GB a 4’40”1

Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen (Skoda Fabia R5) FIN-FIN a 8’24”6

Jan Kopecky – Pavel Dresler (Skoda Fabia R5) CZ-CZ a 8’49”2

Classifica Mondiale Piloti WRC (dopo il rally sardo):

Tanak 150 punti;

150 punti; Ogier 146;

146; Neuville 143;

143; Evans 78;

Suninen 62;

Meeke 60;

Mikkelsen 56;

Sordo 52;

52; Lappi e Latvala 40.

Classifica Mondiale Costruttori WRC (sempre dopo il rally sardo):

Hyundai Motorsport 242 punti;

Toyota Gazoo Racing 198 punti;

Citroen Racing 170 punti;

Ford MSport 152 punti.

Mondiale Rally per altri 3 anni in Sardegna:

Alla fine del rally poi arriva la bona notizia, la tappa italiana del mondiale rally si svolgerà in Sardegna per altri 3 anni, lasciando il tempo agli organizzatori di profindere tutte le energie necessarie per rendere questo rally ancora più unico.

