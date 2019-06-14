Guida Blu 2019, Sardegna ancora regina, assieme a Cilento e Maremma: è questo il quadro che emerge dalla “Guida Blu” edita da Legambiente e Touring club italiano, presentata ieri a Roma. A guidare la classifica del mare mare più bello del 2019 è Pollica la perla del Cilento, seguita da Castiglione della Pescaia in Maremma, dalla Baronia di Posada, il Parco di Tepilora, il Litorale di Chia con Domus De Maria e Baunei. A seguire tutte le altre, fino ad arrivare a 32 comprensori turistici.

Nella classifica delle Regioni la Sardegna è però al primo posto, regina dell’estate con ben 5 litorali che ottengono il massimo punteggio. Alle mete già citate infatti se ne aggiungono altre due, vediamole tutte:

Baronia di Posada e Parco di Tepilora, Litorale di Chia con Domus De Maria, Baunei, Planargia con Bosa, Gallura Costiera e l’area marina protetta di Capo Testa Punta Falcone guidata da Santa Teresa di Gallura.

La Sardegna brilla anche tra i comprensori che hanno ottenuto le 4 vele, appena sotto il massimo punteggio:

Le località premiate in tutta Italia con il massimo dei voti, rappresentato dalle “5 vele“, sono quindi 32. Possono sembrare tante, ma se si considera che i comprensori turistici presi in esame sono ben 97 ecco che così non è. I dati sulle caratteristiche ambientali e sulla qualità dell’ospitalità raccolti da Legambiente sono stati integrati dalle valutazioni espresse dai Circoli locali e dall’ equipaggio della Goletta Verde, ottenendo così una valutazione globale per ogni località

La guida sul meglio del mare e dei laghi italiani vuole indicarci dove trascorrere una vacanza attenta all’ambiente, all’insegna di natura e acqua pulita ma anche di eccellenze enogastronomiche e luoghi d’arte. Obbiettivo reso possibile anche grazie anche ad apposite politiche ambientali e turistiche poste in essere dagli amministratori locali. Grande novità di quest’anno sono i comuni “Plastic free”, identificati da un apposito simbolo (tanti anche in Sardegna).