Weekend 14, 15 e 16 giugno 2019: buongiorno ragazzi, ci avviciniamo veloci all’estate e gli eventi sono sempre di più e sempre più interessanti weekend dopo weekend. Per questa ragione già dallo scorso fine settimana siamo tornati alla versione completa della nostra guida agli eventi da non perdere nel weekend in Sardegna, con oltre 200 (sì, DUECENTO) appuntamenti da non perdere).

Abbiamo parlato di estate in arrivo certo, ma in realtà dopo aver saltato a piè pari la primavera, siamo entrati di colpo in estate già da 10 giorni. E anche questo weekend non fa eccezione, con le temperature che saranno particolarmente elevate proprio oggi, venerdì, quando si potrebbero toccare i 40°C, mentre scenderanno appena sabato e domenica, ma rimanendo sempre sopra i 30 gradi. Perciò l’invito è di giorno di andare al mare per godersi una o più delle 240 spiagge più belle della Sardegna, dall’altro di partecipare alla sera ai tanti eventi organizzati in ogni dove.

Ricordo anche che domenica 16 giugno ben 400 mila sardi sono chiamati alle urne per la terza volta da inizio anno, stavolta per le elezioni amministrative 2019, cioè per eleggere sindaco e consigli comunali di ben 28 Comuni, tra cui Cagliari, Sassari, Alghero, Castelsardo, Tortolì, Bosa, Sinnai, Monserrato, Villasimius e Golfo Aranci.

In questo weekend spicca su tutti l’appuntamento con il Rally d’Italia Sardegna, l’unica tappa italiana del mondiale rally WRC. Tanti gli eventi collaterali tra Ittiri e soprattutto Alghero, dove vi consiglio di non perdervi la Festa del gusto internazionale. A proposito di appuntamenti enogastronomici da non perdere l’ Oschiri Wine Experience e la Sagra del tonno di Portoscuso. Degustazioni anche a Marina Piccola a Cagliari, mentre a Settimo San Pietro spazio alle birre artigianali. Di grande interesse, per la bellezza dei paesaggi e delle spiagge, è la tappa della Primavera nel cuore della Sardegna a Bari Sardo, in Ogliastra.

Se invece vi piacciono le attività culturali, allora vi segnaliamo due eventi molto diversi: Un mare di musica ad Assemini e il Preludio al festival Isola delle storie a Gavoi.

Prima di approfondire il discorso però, e di controllare gli oltre 200 eventi segnalati tutti divisi provincia per provincia (trovate a fine pagina i link ad ogni area della Sardegna), diamo un’occhiata più approfondita al meteo del weekend e ai nostri consigli su dove andare a mangiare!

Meteo del Weekend in Sardegna:

Dopo il caldo di venerdì con massime anche molto elevate e sopra i 35 gradi nonostante il cielo in larga parte nuvoloso, per sabato e domenica i cieli saranno sereni ma le temperature sono date in calo a causa dei venti da Maestrale. Massime ancora sopra i 30 gradi al sabato e appena sotto alla domenica (la fonte è 3BMeteo).

Dove mangiare tra ristoranti, agriturismo e osterie:

Dove mangiare nel weekend: ecco qualche suggerimento per i tanti buongustai che aspettano il weekend per andare fuori a mangiare, dai ristoranti più rinomati agli agriturismo della tradizione, fino ad osterie e pizzerie. Elenco costantemente aggiornato:

Tutti gli eventi in Sardegna:

E allora questa è la nostra guida agli oltre 230 eventi feste e sagre da non perdere in questo fine settimana del 14, 15 e 16 giugno 2019 inclusi concerti, locali e disco, come sempre divisi per province e aree geografiche.

Nota bene: vista l’importanza del mondiale rally e della finale scudetto di basket, abbiamo inseritogli eventi sia nel nord Sardegna che nella sezione sport:

Ricordo che l’articolo rimane aperto alle vostre segnalazioni, scriveteci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata agli Eventi e Sagre in Sardegna o, ancora meglio, per far prima, pubblicate un commento direttamente alla fine di questo articolo.

Prima di partire: prima di mettervi in viaggio è importante controllare sempre il link fonte, sono infatti sempre possibili refusi da parte nostra o aggiornamenti da parte degli organizzatori, inoltre gli eventi potrebbero essere stati spostati o annullati senza che noi siamo venuti a saperlo per tempo. Anche negli articoli scritti da noi, fate sempre attenzione alla sezione “Per maggiori informazioni e aggiornamenti“, dove trovate il link alla pagina Facebook dell’evento o a quella degli organizzatori, oltre ai loro contatti telefonici o email quando disponibili

