Bovale Jazz Festival 2021 a Terralba, in prvincia di Oristano: torna nonostante il Covid anche il “Bovale Jazz Festival“a Terralba, il festival nato per unire la buona musica jazz alla promozione dei territori rappresentativi della rinomata varietà di uva da vino a cui è dedicato, il Bovale.

Quest’anno ci sarà un unico evento in programma, con il concerto del Marco Cocco 4tet di sabato 24 luglio 2021, perché l’importante è non fermarsi, malgrado il Covid. La band presenterà i brani che hanno fatto la storia del jazz e in particolare dello swing rivisitati in chiave personale, con musiche di Gershwin, Porter, Rodgers and Hart, Van Heusen, Jobim e altri.

Programma Bovale Jazz Festival 2021:

Sabato, 24 luglio 2021 – ore 22,00 – Piazza della Cattedrale, Terralba – Marco Cocco 4tet: Marco Cocco – voce; Massimo Ferra – chitarra; Alessandro Atzori – contrabbasso; Paolo Nonnis – batteria. Ingresso gratuito!

Terralba si trova in provincia di Oristano, a sud della città capoluogo. L’errore più comune che si fa è quello di confondere Terralba con Torralba, quest’ultima però si trova in provincia di Sassari! Come potete verificare dalla cartina qui sotto tutti i centri interessati dal Bovale Jazz Festival si trovano nei dintorni di Terralba:

