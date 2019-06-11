Heinz Beck apre ristorante nel sud ovest della Sardegna: apre presso il rinomato e pluripremiato Forte Village di Santa Margherita di Pula, lungo la costa sud occidentale della Sardegna, il dodicesimo ristorante di Heinz Beck, il rinomato chef 3 stelle Michelin. Sarà quindi lui a prendere il posto di un altro celebre chef, che invece lascia, lo scozzese Gordon Ramsey. L’accordo è della durata di 2 anni.

Se vi state chiedendo chi sia Heinz Beck, sapiate che è il nome di uno dei più importanti cuochi al mondo, tedesco, deve la sua fama principalmente per aver portato il ristorante “La Pergola” del Waldorf Astoria Resort “Cavalieri” di Roma a conquistare ben 3 stelle nel 2005 e da allora fino ad oggi sempre confermate.

Tutti i ristoranti Heinz Beck in Italia e nel mondo:

Da allora, assieme alla moglie, la siciliana Teresa Maltese, ha fondato la “Beck and Maltese consulting“, società che gestisce numerosi ristoranti in tutto il mondo:

“Ruliano with Heinz Beck” a Bologna; “Attimi by Heinz Beck” a Milano; “La Pergola” a Roma; “Attimi by Heinz Beck” presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma-Fiumicino; “Café Les Pailottes” a Pescara; “St. George restaurant by Heinz Beck” a Taormina, “Castello di Fighine” nel Chianti; “Social Heinz Beck” a Dubai; “Beck at Brown’s” a Londra; “Gusto by Heinz Beck” al Conrad Algarve in Portogallo; “Heinz Beck restaurant” a Tokyo.

E adesso il ristorante al Forte Village di Pula, dodicesimo della catena.

Filosofia, libri e ricette di Heinz Beck:

L’importanza della moglie per lo chef tedesco si è sentita anche in cucina, l’attenzione per un cibo di qualità che sia sano per chi lo mangia è dovuto infatti alle tante intolleranze alimentari della compagna. Ricordo che secondo il moto reso celebre dallo chef germanico “Il cibo va governato“.

Il ristorante sardo, essendo così vicino al mare, offrirà un ampio menù a base di pesce, pur senza dimenticare la carne. In menù ci saranno quindi proposte light per pranzo, gourmet per la cena, con una particolare attenzione ai prodotti a chilometro zero.

Il Forte Village:

Per la cronaca queste sono le strutture del Forte Village per una vacanza davvero da sogno:

Foto copertina dal profilo Instagram del ristorante La Pergola di Beck.