Festa del gusto internazionale 2019 ad Alghero: parte domani ad Alghero e ci farà compagnia fino a tutto il weekend, proprio nei giorni della prova mondiale del “Rally Italia Sardegna 2019“, la “Festa del gusto internazionale“, manifestazione itinerante che arriva nella città catalana dopo il grande successo della tappa inaugurale lo scorso fine settimana a Cagliari.

La kermesse enogastronomica si svolgerà lungo la rambla centrale della passeggiata Garibaldi di Alghero e sarà l’occasione per assaggiare cibi e piatti da tutta Italia e da tutto il mondo, offerti in formato “street food“.

Ma non solo, perché questo grande incontro tra sapori e sapori verrà suggellato ogni sera da tanti spettacoli gratuiti, in rappresentanza delle nazioni ospiti. E allora spazio a samba con le ballerine carioca brasiliane, flamenco, balli latinoamericani con il maestro Juan Fekix Chatterlain, ma anche tanto altro come le maschere tradizionali della Sardegna e dj set per rivivere e ballare con la stessa spensieratezza degli anni ’80 e ’90 (con Zeno Pisu, Arturo Pirino e Daniele D.J.).

L’area dell’evento è a ingresso gratuito, i giorni della festa del gusto sono il 12, 13, 14, 15 e 16 giugno 2019!

Festa del gusto, cibi e piatti in degustazione ad Alghero:

Dall’ Argentina : ben 12 metri di arrosti tra cui l’Asado Argentino, con Ricardo Torres e Miguel Sanchez;

: ben 12 metri di arrosti tra cui l’Asado Argentino, con Ricardo Torres e Miguel Sanchez; Dalla Spagna : la paella cucinata dal madrileno Jose Lopez;

: la paella cucinata dal madrileno Jose Lopez; Dalla Sicilia : cannoli siciliani, arancini e le cassattine dei maestri pasticceri Accetta:

: cannoli siciliani, arancini e le cassattine dei maestri pasticceri Accetta: Dalla Puglia : la vera puccia Salentina, un prodotto antico ma di un gusto unico:

: la vera puccia Salentina, un prodotto antico ma di un gusto unico: Dal Lazio : la vera pasta all’ amatriciana di Amatrice sia in bianco che in rosso cucinata dallo Chef Fabrizio Capanelli e Alain Stratta (protagonista della sesta edizione di Masterchef). L’incontro con la comunità di Amatrice, toccata negli ultimi anni dal dramma del terremoto, sarà sicuramente uno degli appuntamenti più importanti dell’evento. la porchetta di Ariccia, la grande porchetta Argentati interpretata da Natalino Lampasona

: Dolci : oltre ai già citati cannoli siciliani, ci saranno anche bomboloni alla crema e waffel alla nutella dal Belgio

: oltre ai già citati cannoli siciliani, ci saranno anche bomboloni alla crema e waffel alla nutella dal Belgio Cocktail cubani e caraibici con José Carlos Montes

con José Carlos Montes Birrifici artigianali di eccellenza con un intero scuola bus attrezzato con oltre 11 spillatori di birra dal mondo

con un intero scuola bus attrezzato con oltre 11 spillatori di birra dal mondo Prodotti tipici umbri, pugliesi , sardi e abruzzesi .

. Artigianato locale di eccellenza.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti :

Chiamate o scrivete all’infoline: 070680722 / eventi@primaverasulcitana.it. Oppure consultate l’evento su Facebook.