Basket, finale Playoff Serie A1 2019, Venezia-Sassari ecco programma, date, orari e dirette tv: parte stasera a Venezia la finale dei Playoff 2019 della Serie A1 di basket tra la Reyer Umana Venezia e la Banco di Sardegna Dinamo Sassari. Una finale inattesa ma non troppo, giacché erano la testa di serie rispettivamente numero 3 e 4 dei play off, è comunque la prima volta nella storia che ciò accade.

La Dinamo Sassari poi è la squadra da battere, dopo l’incredibile serie di 22 partite senza sconfitte che l’ha portata anche a vincere la prima Coppa Europea della sua storia e a piallare l’Olimpia Milano, grande favorita della vigilia, per 3-0 in semifinale. Qui nulla di troppo strano, essendo la Dinamo la bestia nera di Milano.

Dinamo quindi che parte favorita, malgrado in 11 finali a 7 gare giocate finora soltanto 2 volte abbia vinto la squadra che non aveva il fattore campo a favore, anche perché una di queste è stata proprio Sassari nei playoff del 2015 contro Reggio Emilia, quando vinse per 3-4.

I precedenti fra le due squadre poi dicono 16-1 per la Dinamo, ma attenzione, nella regular season di questa stagione ha sempre vinto Venezia (+3 a Sassari e +8 in casa). Insomma la Dinamo è favorita solo perché spinta dal vento della geniale follia di coach Pozzecco, ma la serie di finale è più che aperta. Certo se Sassari vincesse sarebbe un’incredibile e storica cavalcata, di quelle che rimarrebbero negli annali.

Così Coach Pozzecco nella conferenza stampa della vigilia:

Venezia è la squadra che si avvicina di più a Milano come budget e come profondità della panchina, perciò è più forte. Ma se non eravamo sfavoriti contro Milano, non vedo perché lo dovremmo essere con Venezia, con tutto il rispetto e la consapevolezza del suo valore.

Finale Play Off di Basket, date ed orari:

Si gioca al meglio delle 7 partite, conquisterà cioè lo scudetto la prima squadra che vincerà 4 match.

Gara 1 – 10 giugno 2019:

ore 20,45 – Reyer Venezia-Dinamo Sassari

Gara 2 – 12 giugno 2019:

ore 20,45 -Reyer Venezia-Dinamo Sassari

Gara 3 – 14 giugno 2019:

ore 20,45 –Dinamo Sassari-Reyer Venezia

Gara 4 – 16 giugno 2019:

ore 20,45 – Dinamo Sassari-Reyer Venezia

Ev. Gara 5 – 18 giugno 2019:

ore 20,45 -Reyer Venezia-Dinamo Sassari

Ev. Gara 6 – 20 giugno 2019:

ore 20,45 –Dinamo Sassari-Reyer Venezia

Ev. Gara 7 – 22 giugno 2019:

ore 20,45 -Reyer Venezia- Dinamo Sassari

Dirette TV e streaming web:

Diretta TV su Rai Sport ed Eurosport 2, le gare 5 e 7 saranno invece trasmesse su Rai 4. Diretta in streaming su Eurosport Player.

Biglietti:

Gare casalinghe al Palaserradimigni : potete acquistare i biglietti per le gare casalinghe direttamente sul sito della Dinamo Sassari . (per info: 079.280068 / ticketing@dinamobasket.com)

: potete per le gare casalinghe direttamente sul . (per info: 079.280068 / ticketing@dinamobasket.com) Sardegna: Oppure potete recarvi nelle clubhouse della Dinamo a Cagliari e Sassari, per guardare le partite assieme agli altri tifosi isolani.