Dog Beach Porto Alabe, Tresnuraghes: se siete stufi di andare alla spiaggia per cani di Turas, sul litorale di Bosa, recensita malissimo dai proprietari dei nostri amici a 4 zampe, avete a vostra disposizione un’alternativa: la nuova spiaggia per cani vicino a Porto Alabe.

Porto Alabe è una spiaggia di Tresnuraghes, in Planargia, siamo in provincia di Oristano, a una manciata di chilometri da Bosa. La scelta è stata fatta per rendere più appetibile il territorio comunale ai tanti turisti che viaggiano con il proprio animale, contribuendo così anche a combattere il fenomeno dell’abbandono degli animali nel periodo estivo.

Purtroppo però, dall’estate 2021 è cambiata l’area destinata allo sgambamento dei nostri amici a 4 zampe, non più l’ultimo tratto della spiaggia di Porto Alabe, quello a ridosso delle rocce. Nonostante vi siano ancora i cartelli che segnalano la dog beach infatti, l’area di spiaggia aperta ai cani stata spostata più a sud.

Occorre infatti prendere il sentiero qui sotto indicato:

Vi ricordo che questa dog beach è gratuita, ma non offre alcun servizio: ombra, ciotola e acqua da bere, sacchetti e paletta per rimuovere le deiezioni sono tutti a vostro carico.

Regolamento Dog Beach Porto Alabe:

Ecco un estratto dal regolamento.

E’ consentito l’accesso ai cani tenuti al guinzaglio sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute del regolamento;

e ; Nel caso di cani con problemi comportamentali, per questi deve essere adottata la museruola ;

I proprietari/conduttori di cane potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;

Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi;

E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose;

Occhio perché i padroni e/o detentori saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni eventualmente arrecati a persone, animali o cose;

Dove dormire e passare le vacanze vicino a Porto Alabe:

Sapevate che a Tresnuraghes si trova il miglior albergo della Sardegna secondo TripAdvisor? E’ l’ Hotel Maison Tresnuraghes!

Spiaggia di Porto Alabe sulla mappa, ecco dove mangiare nelle vicinanze: