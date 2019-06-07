Weekend 7, 8 e 9 giugno 2019: buongiorno a tutti, possiamo dire senza timore di essere smentiti che già da qualche giorno è arrivata finalmente l’estate in Sardegna, con temperature in generale risalita e cieli sgombri da nuvole. Bene, farà ancora più caldo nel weekend, con l’arrivo della prima ondata di calore dell’anno, forse non farà 40 gradi, ma punte di almeno 35/36 gradi sono assicurate. Occasione unica andare al mare e goderci una o più delle 240 spiagge più belle della Sardegna!

Quanto agli eventi da non perdere l’ultimo weekend di Monumenti Aperti (ad Assolo, Gonnosfanadiga, Neoneli e Osilo) il terzultimo fine settimana con la Primavera nel cuore della Sardegna (a Baunei e Gairo), mentre la Primavera in Gallura fa tappa ad Aglientu.

Ma è soprattutto un weekend dedicato alle Sagre delle ciliegie (Bonnanaro, Burcei, Osini, Villanova Tulo) e ai festival dedicati al cibo da strada come la grande Festa del Gusto Internazionale a Cagliari. E ancora da non perdere il Bosa Wine Festival, la grande Festa dei Martiri Turritani a Porto Torres e Voci di Maggio a Santa Teresa Gallura.

Prima di approfondire il discorso però diamo un’occhiata al meteo del weekend e ai nostri consigli su dove andare a mangiare!

Meteo del Weekend in Sardegna:

Primo weekend dell’anno pienamente estivo in Sardegna, con giornate soleggiate e tanto caldo per l’arrivo della prima ondata di calore, c’è chi parla addirittura di temperature di 40 gradi, mantenendoci più prudenti possiamo dire che avremo massime fino a 33-34 oggi e domani, fino a 36°C domenica (la fonte è 3BMeteo).

Dove mangiare tra ristoranti, agriturismo e osterie:

Dove mangiare nel weekend: ecco qualche suggerimento per i tanti buongustai che aspettano il weekend per andare fuori a mangiare, dai ristoranti più rinomati agli agriturismo della tradizione, fino ad osterie e pizzerie. Elenco costantemente aggiornato:

Tutti gli eventi in Sardegna:

E allora questa è la nostra guida agli oltre 230 eventi feste e sagre da non perdere in questo fine settimana del 7, 8 e 9 giugno 2019 inclusi concerti, locali e disco, come sempre divisi per province e aree geografiche:

Ricordo che l’articolo rimane aperto alle vostre segnalazioni, scriveteci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata agli Eventi e Sagre in Sardegna o, ancora meglio, per far prima, pubblicate un commento direttamente alla fine di questo articolo.

Prima di partire: prima di mettervi in viaggio è importante controllare sempre il link fonte, sono infatti sempre possibili refusi da parte nostra o aggiornamenti da parte degli organizzatori, inoltre gli eventi potrebbero essere stati spostati o annullati senza che noi siamo venuti a saperlo per tempo. Anche negli articoli scritti da noi, fate sempre attenzione alla sezione “Per maggiori informazioni e aggiornamenti“, dove trovate il link alla pagina Facebook dell’evento o a quella degli organizzatori, oltre ai loro contatti telefonici o email quando disponibili

