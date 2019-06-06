Volotea, scopri tutti i voli in offerta a 9 euro da e per la Sardegna!

Daniele Puddu 6 Giugno 2019
aereo-volotea

Volotea, scopri tutti i voli in offerta 9 euro da e per la Sardegna: nuova offerta con Volotea, che offre altri 100 mila voli scontati per volare tra città di piccole e medie dimensioni in Europa a soli 9 euro. Ovviamente tra i tanti posti in offerta numerosi riguardano la Sardegna.

Anche perché Volotea non solo ha una base all’aeroporto di Cagliari appena inaugurata, ma opera anche sugli scali di Alghero Fertilia e Olbia Costa Smeralda. E allora mettetevi comodi e controllate pure se c’è l’offerta che fa al caso vostro. Ricordo che i posti limitati e che i prezzi dell’offerta sono intendersi a tratta e tasse incluse.

Offerte Volotea da e per Cagliari:

Voli nazionali:

  • Ancona · Cagliari 9,00 euro
  • Palermo · Cagliari 9,00 euro
  • Pescara · Cagliari 9,00 euro
  • Verona · Cagliari 9,00 euro

Voli internazionali:

  • Cagliari · Bordeaux 9,00 euro
  • Cagliari · Lione 9,00 euro
  • Cagliari · Nantes 9,00 euro
  • Cagliari · Tolosa 9,00 euro
  • Bordeaux · Cagliari 9,06 euro
  • Nantes · Cagliari 9,06 euro
  • Strasburgo · Cagliari 9,06 euro
  • Cagliari · Praga 30,83 euro

Offerte Volotea da e per Olbia:

Rotte domestiche:

  • Olbia · Genova 9,00 euro
  • Olbia · Milano Bergamo 9,00 euro
  • Olbia · Palermo 9,00 euro
  • Olbia · Venezia 9,00 euro
  • Milano Bergamo · Olbia 9,00 euro
  • Palermo · Olbia 9,00 euro
  • Verona · Olbia 9,00 euro

Voli con la Francia:

  • Strasburgo · Olbia 9,06 euro
  • Olbia · Bordeaux 9,00 euro
  • Olbia · Nantes 9,00 euro

Offerte Volotea su Alghero:

  • Alghero · Verona 9,00 euro
  • Verona · Alghero – 9,00 euro

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Andate sul sito volotea.com, oppure nella vostra agenzia di viaggio di fiducia.