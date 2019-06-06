Volotea, scopri tutti i voli in offerta a 9 euro da e per la Sardegna!
Volotea, scopri tutti i voli in offerta 9 euro da e per la Sardegna: nuova offerta con Volotea, che offre altri 100 mila voli scontati per volare tra città di piccole e medie dimensioni in Europa a soli 9 euro. Ovviamente tra i tanti posti in offerta numerosi riguardano la Sardegna.
Anche perché Volotea non solo ha una base all’aeroporto di Cagliari appena inaugurata, ma opera anche sugli scali di Alghero Fertilia e Olbia Costa Smeralda. E allora mettetevi comodi e controllate pure se c’è l’offerta che fa al caso vostro. Ricordo che i posti limitati e che i prezzi dell’offerta sono intendersi a tratta e tasse incluse.
Offerte Volotea da e per Cagliari:
Voli nazionali:
- Ancona · Cagliari 9,00 euro
- Palermo · Cagliari 9,00 euro
- Pescara · Cagliari 9,00 euro
- Verona · Cagliari 9,00 euro
Voli internazionali:
- Cagliari · Bordeaux 9,00 euro
- Cagliari · Lione 9,00 euro
- Cagliari · Nantes 9,00 euro
- Cagliari · Tolosa 9,00 euro
- Bordeaux · Cagliari 9,06 euro
- Nantes · Cagliari 9,06 euro
- Strasburgo · Cagliari 9,06 euro
- Cagliari · Praga 30,83 euro
Offerte Volotea da e per Olbia:
Rotte domestiche:
- Olbia · Genova 9,00 euro
- Olbia · Milano Bergamo 9,00 euro
- Olbia · Palermo 9,00 euro
- Olbia · Venezia 9,00 euro
- Milano Bergamo · Olbia 9,00 euro
- Palermo · Olbia 9,00 euro
- Verona · Olbia 9,00 euro
Voli con la Francia:
- Strasburgo · Olbia 9,06 euro
- Olbia · Bordeaux 9,00 euro
- Olbia · Nantes 9,00 euro
Offerte Volotea su Alghero:
- Alghero · Verona 9,00 euro
- Verona · Alghero – 9,00 euro
Per maggiori informazioni e prenotazioni:
Andate sul sito volotea.com, oppure nella vostra agenzia di viaggio di fiducia.