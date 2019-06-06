Volotea, scopri tutti i voli in offerta 9 euro da e per la Sardegna: nuova offerta con Volotea, che offre altri 100 mila voli scontati per volare tra città di piccole e medie dimensioni in Europa a soli 9 euro. Ovviamente tra i tanti posti in offerta numerosi riguardano la Sardegna.

Anche perché Volotea non solo ha una base all’aeroporto di Cagliari appena inaugurata, ma opera anche sugli scali di Alghero Fertilia e Olbia Costa Smeralda. E allora mettetevi comodi e controllate pure se c’è l’offerta che fa al caso vostro. Ricordo che i posti limitati e che i prezzi dell’offerta sono intendersi a tratta e tasse incluse.

Offerte Volotea da e per Cagliari:

Voli nazionali:

Ancona · Cagliari 9,00 euro

· Cagliari 9,00 euro Palermo · Cagliari 9,00 euro

· Cagliari 9,00 euro Pescara · Cagliari 9,00 euro

· Cagliari 9,00 euro Verona · Cagliari 9,00 euro

Voli internazionali:

Cagliari · Bordeaux 9,00 euro

9,00 euro Cagliari · Lione 9,00 euro

9,00 euro Cagliari · Nantes 9,00 euro

9,00 euro Cagliari · Tolosa 9,00 euro

9,00 euro Bordeaux · Cagliari 9,06 euro

· Cagliari 9,06 euro Nantes · Cagliari 9,06 euro

· Cagliari 9,06 euro Strasburgo · Cagliari 9,06 euro

Cagliari · Praga 30,83 euro

Offerte Volotea da e per Olbia:

Rotte domestiche:

Olbia · Genova 9,00 euro

9,00 euro Olbia · Milano Bergamo 9,00 euro

9,00 euro Olbia · Palermo 9,00 euro

9,00 euro Olbia · Venezia 9,00 euro

Milano Bergamo · Olbia 9,00 euro

· Olbia 9,00 euro Palermo · Olbia 9,00 euro

· Olbia 9,00 euro Verona · Olbia 9,00 euro

Voli con la Francia:

Strasburgo · Olbia 9,06 euro

· Olbia 9,06 euro Olbia · Bordeaux 9,00 euro

9,00 euro Olbia · Nantes 9,00 euro

Offerte Volotea su Alghero:

Alghero · Verona 9,00 euro

9,00 euro Verona · Alghero – 9,00 euro

Andate sul sito volotea.com, oppure nella vostra agenzia di viaggio di fiducia.