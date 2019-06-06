Come risparmiare sui saldi utilizzando i codici sconto Nike: Nike è probabilmente la più grande realtà commerciale globale specializzata in abbigliamento sportivo. Si rivolge a un pubblico variegato che spazia dai classici settori uomo, donna, bambino, fino a toccare una miriade di altre categorie e stili.

Ai tanti negozi fisici sparsi per il mondo si associa un sito ricco e in continua evoluzione, caratterizzato da un’interfaccia accattivante e da numerose proposte interessanti, come la possibilità di personalizzare i prodotti in modo totale, grazie alla sezione NikeID . Questo strumento consente a chiunque acquisti un articolo Nike di modificare colori e stili a seconda delle proprie esigenze e dei propri gusti.

Nike: la piattaforma.

Chiunque conosca il brand sa benissimo quando gli esperti Nike tengano all’aspetto del proprio sito e quanto frequentemente questo venga modificato e ottimizzato, al fine di offrire al cliente un’esperienza utente sempre nuova e interessante. Inoltre le categorie di prodotti risultano suddivise non solo in base al genere, ma anche considerando i vari stili di vita e i look, con un occhio di riguardo alla parità di genere, al rispetto delle diversità e alla visione di un mondo unito. Video, immagini, grafica e testi sono in linea con lo spirito Nike e trasmettono entusiasmo in ogni pagina del sito. La navigazione tra i vari prodotti è molto semplice ed è resa ancora più agevole dalla presenza di specifici filtri inerenti alle taglie, ai colori e al prezzo degli articoli, i quali possono poi essere inseriti nel carrello. A questo punto si può decidere di continuare a fare shopping o di procedere al saldo. Ogni giorno milioni di persone accedono al sito in cerca della propria attrezzatura sportiva, invogliati anche da pubblicità che incoraggiano a svolgere un’attività sportiva e a migliorare il proprio stile di vita partendo appunto dallo sport.

Codici sconto Nike e loro utilizzo.

Il noto marchio mette spesso a disposizione interessanti codici sconto da inserire poi durante la fase di pagamento. Il procedimento è molto semplice ed è preceduto ovviamente dal riempimento del carrello virtuale con maglioni, scarpe, tute, borse, maglie pantaloni, accessori e tutto ciò che può servire all’atleta di turno durante la propria attività di sport. Una volta portata a termine questa operazione è necessario cliccare in alto sull’icona del carrello, dove verrà indicato anche il numero di oggetti contenuti nello stesso.

Si viene indirizzati quindi ad una pagina di riepilogo, dove sono mostrati in modo ordinato tutti gli articoli presenti, con tanto di prezzo, foto e quantità desiderata. In molti casi la spedizione risulta essere totalmente gratuita, specialmente se effettui un ordine di almeno 50€. Se tutto è a posto si può cliccare sul pulsante arancione posto nella colonna a destra, con su scritto “Cassa”, e si viene re-indirizzati alla pagina relativa ai pagamenti. Qui è indicato l’indirizzo di spedizione e i tempi di consegna, nonché le informazioni relative alla fatturazione.

Appena sotto è presente una piccola casella da spuntare accompagnata da una scritta che chiede all’interessato se sia in possesso di una gift card, di un voucher prodotto o di un codice promozionale. Spuntando la suddetta casella si apre un altro settore della pagina che contiene due caselle di testo, ognuna specifica per una determinata tipologia di coupon. Per procedere all’utilizzo dei codici sconto è opportuno inserire il codice associato e cliccare su applica. Se tutto è andato per il meglio ci sarà un abbassamento del prezzo indicato nella colonna a destra, in base alle indicazioni dello sconto. Fatto ciò si potrà procedere all’effettivo pagamento utilizzando lo strumento prescelto, come ad esempio la carta di credito, il contrassegno o il conto PayPal, in base alla propria disponibilità.

Ma dove possiamo trovare questi codici sconto Nike?

Sono tanti i canali che propongono coupon sconto Nike, a partire dal sito stesso del brand, dove è possibile trovare una zona “outlet” dedicata agli articoli in saldo. Questi sconti possono essere reperibili anche sulla pagina Facebook Nike o all’interno di siti e piattaforme specializzate, come Piucodicisconto.com , dove vengono raccolti tantissimi coupon e offerte relative al brand. Alcuni dei voucher presenti attualmente sul Web sono quelli che riguardano il 20% di sconto sul carrello Nike per tutte le tipologie di utenti, il 10% di sconto riservato agli studenti o quello che regala la spedizione gratuita a chi possieda un NikeID, ottenibile semplicemente iscrivendosi al sito. Un’ampia gamma di opportunità che consentono quindi alla clientela di risparmiare qualcosa sul proprio carrello, rendendo l’acquisto di prodotti di alta qualità anche molto conveniente dal punto di vista economico.