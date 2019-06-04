Ondata di calore sulla Sardegna nel weekend, massime fino a 38/40°C!
Ondata di calore sulla Sardegna nel weekend, massime fino a 38/40°C: dopo che lo scorso weekend il caldo ha finalmente fatto capolino sulla Sardegna, dopo essersi insolitamente assentato praticamente per tutta la Primavera, ecco che per il prossimo weekend arriva la prima vera ondata di calore, allorché l’anticiclone Africano spodesterà quello delle Azzorre. Attese temperature sulla Sardegna fino a 38/40°C tra sabato e domenica.
A sostenerlo sono gli esperti de IlMeteo.it, giornale online che notoriamente tende a sbilanciarsi un po’ più dei suoi colleghi. Cosa dicono quindi gli altri siti online specializzati nel meteo?
Anche secondo il meteo.it a partire da venerdì si potrebbe avere la prima ondata di calore dell’estate 2019, con il termometro che potrebbe raggiungere o di poco superare la soglia dei 35 gradi.
Il MeteoGiornale indica proprio la nostra isola come la regione più calda d’Italia tra il 4 e il 10 giugno 2019 con massime estreme oltre i 30°C:
- Oristano, Sassari 38°C
- Carbonia, Iglesias, Tempio Pausania 36°C
- Nuoro, Sanluri, Villacidro 35°C
Più cauto invece 3BMeteo la tendenza sulla Sardegna è a massime alte, ma non altissime, tra i 29 e 31 gradi (con un picco di 33 gradi ad Alghero), temperature comunque già estive.
Finalmente al mare:
Che siano 30 o 40 gradi una cosa è certa, le spiagge verranno prese d’assalto. Eccovi qualche suggerimento su dove andare al mare, con la cartina delle 120 spiagge più belle della Sardegna!
