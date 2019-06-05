Deliveroo si espande nel cagliaritano ed assume 20 nuovi riders!
Deliveroo si espande nel cagliaritano ed assume 20 nuovi riders: Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery è pronta a sbarcare in 14 nuove realtà in occasione dell’estate, passando da 75 a 89 comuni in tutta Italia.
Di queste nuove aperture ben 4 sono nel Cagliaritano. Dopo Cagliari città infatti, il servizio riguarderà anche Quartu Sant’Elena, Selargius, Monserrato, Quartucciu.
Come candidarsi per lavorare con Deliveroo:
Per il servizio Deliveroo offre un’opportunità di lavoro a 20 nuovi riders, basta possedere una bicicletta, una moto o un’auto. Per candidarsi ci si deve collegare all’apposita sezione sul sito ufficiale e compilare il form.
La partnership con McDonald’s:
Continua anche in Sardegna la partnership con McDonald’s per gustare a domicilio tutti i menù più celebri del brand americano, in particolare a Quartu Sant’Elena il ristorante McDonald’s raggiunto è quello di Viale Lungomare del Golfo, mentre a Quartucciu è il ristorante di Via delle Serre.
La piattaforma rappresenta una nuova opportunità di business per i ristoranti partner, che con Deliveroo riescono ad aumentare il proprio fatturato fino al +30% , una tendenza emersa anche con il “Rapporto Ristorazione 2018” della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi).
Come funziona Deliveroo?
Per utilizzare il servizio di Deliveroo – spiega la nota della società – basta accedere alla www.deliveroo.it o tramite app (disponibile per iOS e Android), selezionare il ristorante preferito nella zona dove si desidera ricevere la consegna, consultare il menu verificando con precisione i tempi di preparazione e consegna grazie al servizio di geolocalizzazione.
Come si paga?
Il pagamento può avvenire con sia con carta di credito, che con PayPal o Google Pay.