Festa del Gusto Internazionale 2019 a Cagliari: Ecco il programma del 7, 8 e 9 giugno 2019!

Daniele Puddu 3 Giugno 2019
Festa del Gusto Internazionale 2019 a Cagliari: si svolgerà nel weekend del 7, 8 e 9 giugno 2019 la nuova edizione della “Festa del gusto Internazionale” a Cagliari, prima tappa del tour che porterà la manifestazione in ben altre 6 località della nostra isola.

La grande novità di quest’anno è il cambio di location, che passa dal porto di via Roma e dal Poetto di Quartu delle precedenti edizioni alla centralissima piazza Giovanni XXIII° a Cagliari del prossimo weekend, di fianco al Parco della musica e vicino a T-Hotel.

Festa del gusto, ecco il food e i piatti tipici:

La festa del gusto internazionale ha lo scopo di portare nelle nostre piazze, quindi alla portata di tutti, il meglio delle pietanze e dei prodotti tipici di tutto il mondo offerti in formato “cibo da strada“. Si tratta di un viaggio nelle culture di altri popoli e paesi che vedono accompagnati ai propri piatti anche tanti spettacoli musicali gratuiti. Un momento di incontro tra culture diverse a base di cibo e  show cooking, musica, balli e divertimento. E così ai piatti tipici della Sardegna si sommano il meglio della tradizione culinaria italiana e le squisitezze della penisola iberica e del continente americano. Vediamo subitola lista dei piatti che troveremo:

  • Spagna: paella cucinata dal madrileno Jose
  • Argentina: 12 metri di arrosti tra cui l’ Asado Argentino
  • Brasile:
    • Picanha cucinato a vista
    • Gelato brasiliano a base di papaya
  • USA: Street food tipico Americano con hot dog, hamburger etc
  • Sicilia: cannoli siciliani, arancini, cassattine
  • Puglia: la vera puccia Salentina
  • Lazio: la vera pasta all’ amatriciana di Amatrice, sia in bianco che in rosso, cucinata dallo Chef Fabrizio Capanelli.
  • Sardegna:
    • Maialetto Arrosto, la Cordula e la Trattalia
    • Ostriche Fabrizie abbinate al vermentino ghiacciato oltre a pesce arrosto e fritto a cura della cooperativa dei Pescatori di Tortoli
    • Formaggio arrosto,
    • Arrosticini di pecora,
    • BrebeYburger burger
    • Taglieri misti a base di salumi e formaggi.

E ancora:

  • Prodotti tipici sardi, siciliani, pugliesi e abbruzzesi
  • Dolci: bomboloni alla crema, waffel alla nutella, gelati, piadine e raviolini fritti sulcitani.
  • Cocktail cubani e caraibici
  • Birrifici artigianali provenienti da tutta la Sardegna da Chiaramonti al Sulcis. più il BirraBus di Loris Marcheselli proveniente da Torino. Un reale scuola Bus con oltre 11 spillatori di Birra!
  • Artigianato di livello artistico proveniente da tutta la Sardegna

Programma Festa del Gusto, Cagliari:

Venerdì, 7 giugno 2019:

  • dalle ore 18,00 – Apertura cucine e stand espositori
  • ore 20,00 – Ballerine Carioca Brasiliane
  • ore 22,00 – Balli caraibici con Felix e Jose Balli latino americani

Sabato, 8 giugno 2019:

  • dalle ore 18,00 – Apertura cucine e stand espositori
  • ore 20,00 – Ballerine Flamenco
  • ore 22,00 – Balli caraibici con Felix e Jose Balli latino americani

Domenica, 9 giugno 2019:

  • dalle ore 18,00 – Apertura cucine e stand espositori
  • ore 20,00 –  Musica e Bally Country
  • ore 22,00 – Balli caraibici con Felix e Jose Balli latino americani

Dove si trova e come arrivare in piazza Giovanni XXIII° a Cagliari:

Dove dormire a Cagliari:



Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Info line:

  • Tel. 070.680722 (orari d’ufficio)
  • Whatsapp 392.4188415

Festa del gusto internazionale in tour, tutte le tappe:

  • Dal 12 al 16 giugno 2019 – Alghero
  • Dal 20 al 23 giugno 2019 – Olbia
  • Dal 27 al 30 giugno 2019 – Tortolì
  • Dal 4 al 7 luglio 2019 – Iglesias
  • Dal 11 al 14 luglio 2019 – Muravera
  • Dal 18 al 21 luglio 2019 – Siniscola

