Festa del Gusto Internazionale 2019 a Cagliari: si svolgerà nel weekend del 7, 8 e 9 giugno 2019 la nuova edizione della “Festa del gusto Internazionale” a Cagliari, prima tappa del tour che porterà la manifestazione in ben altre 6 località della nostra isola.

La grande novità di quest’anno è il cambio di location, che passa dal porto di via Roma e dal Poetto di Quartu delle precedenti edizioni alla centralissima piazza Giovanni XXIII° a Cagliari del prossimo weekend, di fianco al Parco della musica e vicino a T-Hotel.

Festa del gusto, ecco il food e i piatti tipici:

La festa del gusto internazionale ha lo scopo di portare nelle nostre piazze, quindi alla portata di tutti, il meglio delle pietanze e dei prodotti tipici di tutto il mondo offerti in formato “cibo da strada“. Si tratta di un viaggio nelle culture di altri popoli e paesi che vedono accompagnati ai propri piatti anche tanti spettacoli musicali gratuiti. Un momento di incontro tra culture diverse a base di cibo e show cooking, musica, balli e divertimento. E così ai piatti tipici della Sardegna si sommano il meglio della tradizione culinaria italiana e le squisitezze della penisola iberica e del continente americano. Vediamo subitola lista dei piatti che troveremo:

: paella cucinata dal madrileno Jose Argentina : 12 metri di arrosti tra cui l’ Asado Argentino

: 12 metri di arrosti tra cui l’ Asado Argentino Brasile : Picanha cucinato a vista Gelato brasiliano a base di papaya

: Street food tipico Americano con hot dog, hamburger etc Sicilia : cannoli siciliani, arancini, cassattine

: cannoli siciliani, arancini, cassattine Puglia : la vera puccia Salentina

: la vera puccia Salentina Lazio : la vera pasta all’ amatriciana di Amatrice, sia in bianco che in rosso, cucinata dallo Chef Fabrizio Capanelli.

: la vera pasta all’ amatriciana di Amatrice, sia in bianco che in rosso, cucinata dallo Chef Fabrizio Capanelli. Sardegna : Maialetto Arrosto, la Cordula e la Trattalia Ostriche Fabrizie abbinate al vermentino ghiacciato oltre a pesce arrosto e fritto a cura della cooperativa dei Pescatori di Tortoli Formaggio arrosto, Arrosticini di pecora, BrebeYburger burger Taglieri misti a base di salumi e formaggi.

E ancora:

Prodotti tipici sardi, siciliani, pugliesi e abbruzzesi

Dolci : bomboloni alla crema, waffel alla nutella, gelati, piadine e raviolini fritti sulcitani.

: bomboloni alla crema, waffel alla nutella, gelati, piadine e raviolini fritti sulcitani. Cocktail cubani e caraibici

Birrifici artigianali provenienti da tutta la Sardegna da Chiaramonti al Sulcis. più il BirraBus di Loris Marcheselli proveniente da Torino. Un reale scuola Bus con oltre 11 spillatori di Birra!

provenienti da tutta la Sardegna da Chiaramonti al Sulcis. più il BirraBus di Loris Marcheselli proveniente da Torino. Un reale scuola Bus con oltre 11 spillatori di Birra! Artigianato di livello artistico proveniente da tutta la Sardegna

Programma Festa del Gusto, Cagliari:

Venerdì, 7 giugno 2019:

dalle ore 18,00 – Apertura cucine e stand espositori

ore 20,00 – Ballerine Carioca Brasiliane

ore 22,00 – Balli caraibici con Felix e Jose Balli latino americani

Sabato, 8 giugno 2019:

dalle ore 18,00 – Apertura cucine e stand espositori

ore 20,00 – Ballerine Flamenco

ore 22,00 – Balli caraibici con Felix e Jose Balli latino americani

Domenica, 9 giugno 2019:

dalle ore 18,00 – Apertura cucine e stand espositori

ore 20,00 – Musica e Bally Country

ore 22,00 – Balli caraibici con Felix e Jose Balli latino americani

Dove si trova e come arrivare in piazza Giovanni XXIII° a Cagliari:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti :

Info line:

Tel. 070.680722 (orari d’ufficio)

Whatsapp 392.4188415

Festa del gusto internazionale in tour, tutte le tappe:

Dal 12 al 16 giugno 2019 – Alghero

Dal 20 al 23 giugno 2019 – Olbia

Dal 27 al 30 giugno 2019 – Tortolì

Dal 4 al 7 luglio 2019 – Iglesias

Dal 11 al 14 luglio 2019 – Muravera

Dal 18 al 21 luglio 2019 – Siniscola

La foto della Paella è degli organizzatori, le altre foto sono nostre.