Festa del Gusto Internazionale 2019 a Cagliari: Ecco il programma del 7, 8 e 9 giugno 2019!
Festa del Gusto Internazionale 2019 a Cagliari: si svolgerà nel weekend del 7, 8 e 9 giugno 2019 la nuova edizione della “Festa del gusto Internazionale” a Cagliari, prima tappa del tour che porterà la manifestazione in ben altre 6 località della nostra isola.
La grande novità di quest’anno è il cambio di location, che passa dal porto di via Roma e dal Poetto di Quartu delle precedenti edizioni alla centralissima piazza Giovanni XXIII° a Cagliari del prossimo weekend, di fianco al Parco della musica e vicino a T-Hotel.
Festa del gusto, ecco il food e i piatti tipici:
La festa del gusto internazionale ha lo scopo di portare nelle nostre piazze, quindi alla portata di tutti, il meglio delle pietanze e dei prodotti tipici di tutto il mondo offerti in formato “cibo da strada“. Si tratta di un viaggio nelle culture di altri popoli e paesi che vedono accompagnati ai propri piatti anche tanti spettacoli musicali gratuiti. Un momento di incontro tra culture diverse a base di cibo e show cooking, musica, balli e divertimento. E così ai piatti tipici della Sardegna si sommano il meglio della tradizione culinaria italiana e le squisitezze della penisola iberica e del continente americano. Vediamo subitola lista dei piatti che troveremo:
- Spagna: paella cucinata dal madrileno Jose
- Argentina: 12 metri di arrosti tra cui l’ Asado Argentino
- Brasile:
- Picanha cucinato a vista
- Gelato brasiliano a base di papaya
- USA: Street food tipico Americano con hot dog, hamburger etc
- Sicilia: cannoli siciliani, arancini, cassattine
- Puglia: la vera puccia Salentina
- Lazio: la vera pasta all’ amatriciana di Amatrice, sia in bianco che in rosso, cucinata dallo Chef Fabrizio Capanelli.
- Sardegna:
- Maialetto Arrosto, la Cordula e la Trattalia
- Ostriche Fabrizie abbinate al vermentino ghiacciato oltre a pesce arrosto e fritto a cura della cooperativa dei Pescatori di Tortoli
- Formaggio arrosto,
- Arrosticini di pecora,
- BrebeYburger burger
- Taglieri misti a base di salumi e formaggi.
E ancora:
- Prodotti tipici sardi, siciliani, pugliesi e abbruzzesi
- Dolci: bomboloni alla crema, waffel alla nutella, gelati, piadine e raviolini fritti sulcitani.
- Cocktail cubani e caraibici
- Birrifici artigianali provenienti da tutta la Sardegna da Chiaramonti al Sulcis. più il BirraBus di Loris Marcheselli proveniente da Torino. Un reale scuola Bus con oltre 11 spillatori di Birra!
- Artigianato di livello artistico proveniente da tutta la Sardegna
Programma Festa del Gusto, Cagliari:
Venerdì, 7 giugno 2019:
- dalle ore 18,00 – Apertura cucine e stand espositori
- ore 20,00 – Ballerine Carioca Brasiliane
- ore 22,00 – Balli caraibici con Felix e Jose Balli latino americani
Sabato, 8 giugno 2019:
- dalle ore 18,00 – Apertura cucine e stand espositori
- ore 20,00 – Ballerine Flamenco
- ore 22,00 – Balli caraibici con Felix e Jose Balli latino americani
Domenica, 9 giugno 2019:
- dalle ore 18,00 – Apertura cucine e stand espositori
- ore 20,00 – Musica e Bally Country
- ore 22,00 – Balli caraibici con Felix e Jose Balli latino americani
Dove si trova e come arrivare in piazza Giovanni XXIII° a Cagliari:
Dove dormire a Cagliari:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Info line:
- Tel. 070.680722 (orari d’ufficio)
- Whatsapp 392.4188415
Festa del gusto internazionale in tour, tutte le tappe:
- Dal 12 al 16 giugno 2019 – Alghero
- Dal 20 al 23 giugno 2019 – Olbia
- Dal 27 al 30 giugno 2019 – Tortolì
- Dal 4 al 7 luglio 2019 – Iglesias
- Dal 11 al 14 luglio 2019 – Muravera
- Dal 18 al 21 luglio 2019 – Siniscola
La foto della Paella è degli organizzatori, le altre foto sono nostre.