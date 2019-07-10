Sardegna: Voli a 1 euro con MegaVolotea!

Voli a 1 euro da e per la Sardegna con Volotea: torna una nuova nuova offerta del vettore iberico Volotea per i membri del suo club “MegaVolotea“(che costa 49,99 euro l’anno e da modo di ottenere numerosi benefit), con una marea di voli in vendita sul proprio network di rotte europee a solo 1 euro.

Molte le rotte a 1 euro anche da e per la Sardegna, dove la low cost spagnola serve tutti e 3 gli aeroporti regionali: Cagliari, Olbia e Alghero.

Voli a 1 Euro su Cagliari, Olbia e Alghero:

I posti sono limitati, il prezzo si intende a tratta e le tasse sono incluse. La tariffa inoltre è soggetta a disponibilità ed è valida solo per le prenotazioni effettuate entro venerdì 12 luglio 2019 (incluso) per volare da Agosto ad ottobre 2019. I voli in offerta sono sia nazionali che internazionali (per la Francia)..

Voli in offerta a 1 euro per Alghero :

Genova · Alghero

· Alghero Venezia · Alghero

· Alghero Verona · Alghero

Voli in offerta a 1 euro da e per Cagliari :

Voli nazionali:

Ancona · Cagliari

· Cagliari Genova · Cagliari

· Cagliari Palermo · Cagliari

· Cagliari Pescara · Cagliari

· Cagliari Torino · Cagliari

· Cagliari Venezia · Cagliari

Collegamenti con la Francia:

Cagliari · Bordeaux

Cagliari · Tolosa

Bordeaux · Cagliari

· Cagliari Lione · Cagliari

· Cagliari Marsiglia · Cagliari

· Cagliari Nantes · Cagliari

· Cagliari Strasburgo · Cagliari

· Cagliari Tolosa · Cagliari

Voli in offerta a 1 euro da e per Olbia :

Rotte nazionali:

Bari · Olbia

· Olbia Genova · Olbia

· Olbia Milano Bergamo · Olbia

· Olbia Palermo · Olbia

· Olbia Torino · Olbia

· Olbia Venezia · Olbia

· Olbia Verona · Olbia

Rotte con la Francia:

Bordeaux · Olbia

· Olbia Nantes · Olbia

· Olbia Strasburgo · Olbia

Tutti i vantaggi di divenire MegaVolotea:

10 euro di sconto su ogni volo,

sconti fino al 25% sul proprio posto,

sconti fino al 15% sui bagagli,

20 euro di credito per il proprio compleanno,

fino a 4 persone per prenotazione,

offerte esclusive e anticipate ogni mese.

Per maggiori info e prenotazioni :

Per saperne di più andate sul sito volotea.com, oppure recatevi nella vostra agenzia di viaggio di fiducia.

Segui questo blog anche su Facebook, Twitter e Google+!