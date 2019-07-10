Sardegna: Voli a 1 euro con MegaVolotea!

Daniele Puddu 10 Luglio 2019
aereo-volotea

Voli a 1 euro da e per la Sardegna con Volotea: torna una nuova nuova offerta del vettore iberico Volotea per i membri del suo club “MegaVolotea“(che costa 49,99 euro l’anno e da modo di ottenere numerosi benefit), con una marea di voli in vendita sul proprio network di rotte europee a solo 1 euro.

Molte le rotte a 1 euro anche da e per la Sardegna, dove la low cost spagnola serve tutti e 3 gli aeroporti regionali: Cagliari, Olbia e Alghero.

Voli a 1 Euro su Cagliari, Olbia e Alghero:

I posti sono limitati, il prezzo si intende a tratta e le tasse sono incluse. La tariffa inoltre è soggetta a disponibilità ed è valida solo per le prenotazioni effettuate entro venerdì 12 luglio 2019 (incluso) per volare da Agosto ad ottobre 2019. I voli in offerta sono sia nazionali che internazionali (per la Francia)..

Voli in offerta a 1 euro per Alghero:

  • Genova · Alghero
  • Venezia · Alghero
  • Verona · Alghero

Voli in offerta a 1 euro da e per Cagliari:

Voli nazionali:

  • Ancona · Cagliari
  • Genova · Cagliari
  • Palermo · Cagliari
  • Pescara · Cagliari
  • Torino · Cagliari
  • Venezia · Cagliari

Collegamenti con la Francia:

  • Cagliari · Bordeaux
  • Cagliari · Tolosa
  • Bordeaux  · Cagliari
  • Lione · Cagliari
  • Marsiglia · Cagliari
  • Nantes · Cagliari
  • Strasburgo · Cagliari
  • Tolosa · Cagliari

Voli in offerta a 1 euro da e per Olbia:

Rotte nazionali:

  • Bari · Olbia
  • Genova · Olbia
  • Milano Bergamo · Olbia
  • Palermo · Olbia
  • Torino · Olbia
  • Venezia · Olbia
  • Verona · Olbia

Rotte con la Francia:

  • Bordeaux · Olbia
  • Nantes · Olbia
  • Strasburgo · Olbia

Tutti i vantaggi di divenire MegaVolotea:

  • 10 euro di sconto su ogni volo,
  • sconti fino al 25% sul proprio posto,
  • sconti fino al 15% sui bagagli,
  • 20 euro di credito per il proprio compleanno,
  • fino a 4 persone per prenotazione,
  • offerte esclusive e anticipate ogni mese.

Per maggiori info e prenotazioni:

Per saperne di più andate sul sito volotea.com, oppure recatevi nella vostra agenzia di viaggio di fiducia.

Segui questo blog anche su FacebookTwitter e Google+!