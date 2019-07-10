Sardegna: Voli a 1 euro con MegaVolotea!
Voli a 1 euro da e per la Sardegna con Volotea: torna una nuova nuova offerta del vettore iberico Volotea per i membri del suo club “MegaVolotea“(che costa 49,99 euro l’anno e da modo di ottenere numerosi benefit), con una marea di voli in vendita sul proprio network di rotte europee a solo 1 euro.
Molte le rotte a 1 euro anche da e per la Sardegna, dove la low cost spagnola serve tutti e 3 gli aeroporti regionali: Cagliari, Olbia e Alghero.
Voli a 1 Euro su Cagliari, Olbia e Alghero:
I posti sono limitati, il prezzo si intende a tratta e le tasse sono incluse. La tariffa inoltre è soggetta a disponibilità ed è valida solo per le prenotazioni effettuate entro venerdì 12 luglio 2019 (incluso) per volare da Agosto ad ottobre 2019. I voli in offerta sono sia nazionali che internazionali (per la Francia)..
Voli in offerta a 1 euro per Alghero:
- Genova · Alghero
- Venezia · Alghero
- Verona · Alghero
Voli in offerta a 1 euro da e per Cagliari:
Voli nazionali:
- Ancona · Cagliari
- Genova · Cagliari
- Palermo · Cagliari
- Pescara · Cagliari
- Torino · Cagliari
- Venezia · Cagliari
Collegamenti con la Francia:
- Cagliari · Bordeaux
- Cagliari · Tolosa
- Bordeaux · Cagliari
- Lione · Cagliari
- Marsiglia · Cagliari
- Nantes · Cagliari
- Strasburgo · Cagliari
- Tolosa · Cagliari
Voli in offerta a 1 euro da e per Olbia:
Rotte nazionali:
- Bari · Olbia
- Genova · Olbia
- Milano Bergamo · Olbia
- Palermo · Olbia
- Torino · Olbia
- Venezia · Olbia
- Verona · Olbia
Rotte con la Francia:
- Bordeaux · Olbia
- Nantes · Olbia
- Strasburgo · Olbia
Tutti i vantaggi di divenire MegaVolotea:
- 10 euro di sconto su ogni volo,
- sconti fino al 25% sul proprio posto,
- sconti fino al 15% sui bagagli,
- 20 euro di credito per il proprio compleanno,
- fino a 4 persone per prenotazione,
- offerte esclusive e anticipate ogni mese.
Per maggiori info e prenotazioni:
Per saperne di più andate sul sito volotea.com, oppure recatevi nella vostra agenzia di viaggio di fiducia.
Segui questo blog anche su Facebook, Twitter e Google+!