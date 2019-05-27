Festa della montagna 2024 a Iglesias: scopri il programma del 18 e 19 maggio 2024!
Festa della montagna 2024 a Iglesias: è primavera, la natura in fiore mostra tutta la sua bellezza, le temperature sono in aumento, il sole invita ad uscire. Così, tra i boschi del Marganai, in territorio di Iglesias torna l’appuntamento con la “Festa della montagna“, manifestazione che questa primavera festeggia i 20 anni!
Si svolgerà infatti nel fine settimana del 18 e 19 maggio 2024, la ventesima edizione della “Festa della montagna” di Iglesias, che avrà luogo a partire dalle ore 10:00 del mattino in località Mamenga nel Marganai.
In programma ci sono l’atteso pranzo, escursioni, passeggiate a cavallo, osservazioni astronomiche, intrattenimento per bambini, battesimo della sella, musica dal vivo e tanto altro ancora, vediamo subito tutti i dettagli!
Programma festa della Montagna, Iglesias:
Sabato, 18 maggio 2024:
Mattino – La Montagna Magica dei bimbi:
La giornata per i bimbi è totalmente gratuita, a cura della Pro Loco di Iglesias.
- ore 09:15 – Piazza Oberdan – Partenza scuolabus per i bimbi che non potranno essere accompagnati dai genitori (servizio su prenotazione)
- ore 10:00 – Appuntamento a Mamenga
- ore 10:30 – Inizio giochi e animazione a cura di Girogirando Spettacoli ed esibizione di unità cinofile di soccorso Shardana
- ore 12:30 – Pic nic per bambini
Pomeriggio e sera:
- dalle ore 16:30 – Apertura manifestazione serale. L’area del parco di Mamenga sarà allestita in stile picnic per un aperitivo all’aperto con animazione a cura di JParty.
- ore 17:30 – Trekking con EREMIDU: trekking e fitwalking al tramonto con osservazione astronomica a cura di Associazione Orbitando
- ore 22:30 – Rientro a Mamenga
Domenica, 19 maggio 2024:
Dal mattino:
- ore 08:30 – Partenza passeggiata a cavallo con amazzoni e cavalieri della Sardegna
- ore 09:00 – Passeggiata a cura di EREMIDU: trekking e fitwalking al giardino Linasia
- ore 10:00 – Apertura stand espositivi, con intrattenimento musicale a cura di Pietro Pusceddu
- ore 11:30 :
- Animazione per bambini a cura di Girogirando Spettacoli
- Battesimo della sella a cura di Maneggio Club Happy Horse
- ore 13:00 – Pranzo a cura della Pro Loco Iglesias, puoi prenotare il pranzo compilando l’apposito modulo online. Menù fisso a 15 euro:
- Menù di carne: antipasti, arrosto misto, frutta e verdura, pane e bibite
- Menù vegetariano: antipasti, mustatzeddu, verdure grigliate, frutta e verdure, pane e bibite
- ore 14:30 – Musica dal vivo con il gruppo SKAOSSS
Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:
Per info e prenotazioni sul pranzo contattate la Pro loco di Iglesias:
- 0781 311 70
- 338 338 28 69
- info@prolocoiglesias@it
- Form online per le prenotazioni
Per info e prenotazioni delle escursioni con Eremidu:
- 349 380 96 77
- info@eremidu.com
Dove si trova e come arrivare all’area picnic di Mamenga:
