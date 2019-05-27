Villamar, Cultura, Arte e Sapori 2019: parliamo per la prima volta di un evento organizzato a Villamar sul nostro blog, e lo facciamo in occasione della manifestazione “Villamar, Cultura, Arte e Sapori” che si svolge nel weekend di “Monumenti Aperti” dell’ 1 e 2 giugno 2019 e che è accompagnata anche dalla terza edizione della “Fiera agroalimentare“.

L’evento prevede non solo l’apertura dei monumenti di questo borgo della Marmilla, ma anche la visita ai murales e alle corte, esibizioni musicali, mostre dell’artigianato e degustazioni di prodotti locali. Da non perdere la visita alle norie. Ma vediamo subito sia il programma completo della manifestazione che la mappa di Villamar con tutti i monumenti, i servizi e i luoghi dell’evento segnati su di essa.

Programma di Villamar, Cultura, Arte e Sapori:

Sabato 1 e domenica 2 giugno 2019:

Tanta musica e e degustazioni al sabato; visite guidate, laboratori, su murzu , pranzo su prenotazione, musica ed esibizioni folk alla domenica. Cliccate o premete sull’immagine qui sotto per ingrandirla.

Cartina di Villamar:

Ecco la cartina del centro storico di Villamar, con segnati sopra la posizione di ristoranti, pizzerie e punti ristoro, di bar, gelaterie (dove mangiare) e B&B (dove dormire), ma anche delle cortes, delle esposizioni e degli stand dedicati alle degustazioni, oltre a chiese, orto botanico, norie (monumenti e siti di interesse) e servizi igienici.

Dove mangiare a Villamar:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti :

Per maggiori informazioni vi consiglio di consultare sia la pagina Facebook dell’evento che quella della Pro loco di Villamar.

