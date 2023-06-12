Sagra dei Prodotti Caseari 2023 a Siris: scopri il programma completo di domenica 18 giugno 2023!
Sagra dei Prodotti Caseari 2023 a Siris: si svolgerà nel pomeriggio di domenica 18 giugno 2023 a Siris, la “Sagra dei prodotti caseari” e le sue bontà. Ricordo che Siris, soli 230 abitanti, si trova in alta Marmilla, in provincia di Oristano, e noi lo conosciamo anche per la “Sagra delle mele cotogne” che si svolge in novembre. Ricordiamo che sempre a Siris, dal 12 al 18 giugno 2023, si svolge anche il “Bidda Festival“.
Ma vediamo subito il programma completo dell’evento interamente dedicato a degustazioni, dimostrazioni e musica. Da non perdere anche la visita al nuraghe, il tour dei murales e soprattutto il pranzo!
Programma Sagra Prodotto Caseari, Siris:
Domenica, 18 giugno 2023:
- ore 09:30 – Apertura sagra
- ore 10:00 – Escursione in località altopiano INUS con visita al nuraghe (disponibile anche un bus navetta)
- ore 11:30 – Dimostrazione della produzione di formaggio e derivati
- ore 13:00 – Pranzo con menù a base di prodotti caseari:
- menú completo al costo di 15 euro, comprende: ravioli, pecora bollita, pane, formagella e vino o acqua
- menú ridotto al costo di 8 euro, comprende: i ravioli o la pecora bollita a scelta, pane, formagella e vino o acqua
- ore 15:30 – Presentazione e tour dei murales del Bidda Festival
- ore 17:00 – Degustazione de su calladeddu, con dimostrazione della produzione del formaggio e derivati
La manifestazione sarà accompagnata dalla musica itinerante del gruppo etnico Banderas e del gruppo Sonallas con Giordana Dessì.
Sarà anche possibile acquistare le seadas al costo di 4 euro cadauna (acquistabili cotte, ma anche crude)
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Telefona all’info line:
- 348 364 86 57
- 320 238 49 21
- 320 568 43 93
Altrimenti, questa è la pagina Facebook della pro loco di Siris.
Dove si trova e come arrivare a Siris:
