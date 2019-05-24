Weekend 24, 25 e 26 maggio 2019: buongiorno ragazzi, sono meno del solito gli eventi in calendario per l’ultimo weekend del mese di maggio 2019, per una semplice ragione. Non solo il brutto tempo atteso per domenica che potrebbe anche portare anche allo slittamento di qualche appuntamento, ma soprattutto l’organizzazione delle elezioni europee che si terranno proprio domenica 26 maggio 2019 e che hanno tenuto occupate le amministrazioni locali.

Il che non vuol dire che mancheranno gli eventi e le sagre per divertirci in compagnia di familiari ed amici durante questo fine settimana del 24, 25 e 26 maggio 2019 in Sardegna. E allora vediamo i nostri consigli riassunti nella guida ai 15 eventi feste e sagre da non perdere. Partiamo con il quinto weekend di Monumenti Aperti (tra le altre località ricordo i borghi di Sardara, Torralba, Villamassargia, Villanovaforru e Villasimius) e della Primavera nel cuore della Sardegna (a Lotzorai in Ogliastra e Sindia nel Marghine), mentre la Primavera in Gallura farà tappa a Santa Teresa Gallura.

Da non perdere anche i tanti eventi dedicati alla Giornata Nazionale delle Miniere in Sardegna, che sono già iniziati e continueranno fino al primo fine settimana di giugno. Tra le sagre invece vi ricordo le Cantine aperte in tutta l’isola (molte cantine, specie nel sud Sardegna, hanno RINVIATO al weekend successivo dell’ 1 e 2 giugno 2019), la Sagra delle ciliegie di Burcei (RINVIATA) e Il Sulcis Iglesiente Espone a Carbonia con le esibizioni live di Tullio De Piscopo e Giucas Casella.

Vi ricordiamo inoltre che potete aggiungere ulteriori eventi tra i commenti all’articolo o anche sulle nostre pagine social, su tutte consiglio Eventi e Sagre in Sardegna.

Prima di partire: prima di mettervi in viaggio è importante controllare sempre il link fonte, sono infatti sempre possibili refusi da parte nostra o aggiornamenti da parte degli organizzatori, inoltre gli eventi potrebbero essere stati spostati o annullati senza che noi siamo venuti a saperlo per tempo. Anche negli articoli scritti da noi, fate sempre attenzione alla sezione “Per maggiori informazioni e aggiornamenti“, dove trovate il link alla pagina Facebook dell’evento o a quella degli organizzatori, oltre ai loro contatti telefonici o email quando disponibili.

Meteo del Weekend in Sardegna:

AGGIORNAMENTO: ALLERTA METEO dalle ore 14:00 di oggi alle ore 18:00 di lunedì su Campidano, Iglesiente, Flumendosa, Flumineddu e Gallura per piogge sparse o diffuse specie domenica con cumulati localmente elevati nelle 24 ore. E’ molto probabile che numerosi eventi vengano rinviati, controllate i link fonte prima di partire.

Come spesso capita sembra che il meteo aspetti proprio il weekend per scatenarsi e allora godiamoci il caldo e il sole di oggi, perché già da sabato pomeriggio arriverà sulla Sardegna una perturbazione che, iniziando dal sud dell’isola porterà condizioni di diffuso maltempo, sotto forma di rovesci e locali temporali, dapprima sui settori sudorientali dell’Isola e in seguito anche nel nord della Sardegna, incluse Gallura e Costa Smeralda. Atteso anche un brusco crollo termico, dai 25/26 gradi di oggi ai 15/18 di domenica, ma in alcune zone dell’interno si scenderà ancora di più (attendibilità 80/90% per venerdì, 75/80% per sabato e 60/70% per domenica, la fonte è 3BMeteo).

Dove mangiare tra ristoranti, agriturismo e osterie:

Dove mangiare nel weekend: prima di vedere gli eventi del weekend, eccovi qualche idea su dove andare fuori a mangiare, dai ristoranti più rinomati agli agriturismo della tradizione, fino ad osterie e pizzerie. Elenco costantemente aggiornato:

Cosa fare in Sardegna nel fine settimana:

Si inizia con gli eventi diffusi in tutta l’isola, come le elezioni europee, Monumenti aperti, Cantine aperte, la Giornata delle miniere, quindi partiamo dal sud Sardegna per risalire pian piano verso il nord dell’isola. Buon weekend a tutti!

Tutta la Sardegna – Elezioni Europee 2019, come si vota – 26 maggio 2019:

Cossoine, Osilo, Sardara, Selargius, Settimo San Pietro, Terralba, Torralba, Villamassargia, Villanovaforru e Villasimius – Monumenti Aperti 2019 – 25 e 26 maggio 2019

Alghero, Arzachena, Bosa, Gergei, Iglesias, Olbia, Sanluri, Serdiana, Soleminis, Sorso, Ussaramanna – Cantine Aperte in Sardegna – 25 e 26 maggio 2019:

Arbus, Carbonia, Fluminimaggiore, Guspini, Iglesias, Narcao, San Vito, Sassari, Villamassargia, Villasalto – Giornata Nazionale delle Miniere in Sardegna – 25 e 26 maggio 2019:

Cagliari – Stagione Opera e Balletto del Teatro Lirico: Le Corsaire – in corso, fino al 31 giugno 2019:

Cagliari – Volley Maschile: Italia-Giappone – 23 e 24 maggio 2019:

Cagliari – Calcio Serie A: Cagliari-Udinese (ultima partita di campionato) – 26 maggio 2019:

Burcei (Sud Sardegna) – Sagra delle Ciliegie a Burcei – 26 maggio 2019 – RINVIATA al 9 giugno 2019 :

Carbonia (Sud Sardegna, Sulcis) – Il Sulcis Iglesiente Espone – 25 e 26 maggio 2019:

Fluminimaggiore (Sud Sardegna, Iglesiente) – Flumini in Fiore – 25 e 26 maggio 2019:

Domusnovas (Sud Sardegna, Iglesiente) – Su Trigu e Su Pani – 25 e 26 maggio 2019

Villamassargia (Sud Sardegna, Iglesiente) – Villamassargia in Fiore – 25 e 26 maggio 2019:

Villaspeciosa (Sud Sardegna, Medio Campidano) – Sagra de Sa Fregua Groga – 25 maggio 2019

Serramanna (Sud Sardegna, Medio Campidano) – Festa di Sant’Ignazio da Laconi 2019 a Serramanna – in corso, fino al 27 maggio 2019

Orroli (Sud Sardegna, Sarcidano) – Festa di San Nicola 2019 – 25 e 26 maggio 2019 – RINVIATA all’1 e 2 giugno 2019

Arborea (Provincia di Oristano) – Primavera in Fiera ad Arborea – 26 maggio 2019

Cabras (Provincia di Oristano) – Festeggiamenti religiosi e civili in onore di Santa Maria Assunta – 23, 24, 25 maggio 2019

Lotzorai (Ogliastra) – Primavera nel cuore della Sardegna a Lotzorai – 25 e 26 maggio 2019:

Sindia (Provincia di Nuoro, Marghine) – Primavera nel cuore della Sardegna a Sindia – 25 e 26 maggio 2019:

Parco Tepilora (Provincia di Nuoro) – Tepilora Parco Aperto – 25 e 26 maggio 2019

Sassari – Torneo di lotta olimpica – in corso, fino al 25 maggio 2019

Borutta – Birras in Beranu – 25 maggio 2019 – NUOVO :

Santa Teresa Gallura (Gallura) – Stazzi e Cussogghj a Santa Teresa Gallura -25 e 26 maggio 2019:

Padru – Festa di Sant’Elia e San Narcso a Padru, con il Concerto Istentales e Bianca Atzei – 24 e 25 maggio 2019

Palau (Gallura) – Festa di Nostra Signora delle grazie e San Giuseppe 2019 a Palau – 24, 25 e 26 maggio 2019:

Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti, grazie e buon divertimento!

