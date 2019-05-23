Irene Grandi, concerto GRATIS al Parco dei Suoni di Riola Sardo: comincia con il botto la stagione 2019 del Parco dei Suoni di Riola Sardo, a due passi da Putzu Idu, nel Sinis, a nord di Oristano e Cabras.

Il 22 giugno 2019 infatti Irene Grandi farà infatti partire con un concerto gratuito dalla Sardegna il suo tour “Grandissimo”, che prende il nome dal suo nuovo album con il quale l’artista toscana festeggia i 25 anni di carriera. Si inizia alle ore 21,00 nello spazio dell’Arena del Mare.

Programma Concerto Gratuito Irene Grandi, Riola Sardo:

Sabato, 22 giugno 2019:

ore 19,00 – Inaugurazione del Villaggio del gusto, la Galleria del Territorio e le mostre permanenti

ore 21,00 – Spazio Arena Mare (Parco dei Suoni) – Concerto Irene Grandi

Parco dei Suoni di Riola Sardo, tutte le date dell’estate 2019:

Quello di Irene Grandi non sarà l’unico grande nome della stagione della località oristanese organizzata da Rete Sinis (composta da Sardegna Concerti, Dromos, Associazione Insieme per Riola), a seguirla saranno infatti artisti del calibro di Vinicio Capossela, Karl Brave, EMotions Dance Company (con il tributo ai Queen), i Negrita e Levante. Sono i primi nomi di un ricco cartellone di concerti proposti in uno spazio di grande fascino.

Il Parco dei Suoni di Riola Sardo quest’anno si offrirà al pubblico in una veste profondamente rinnovata, con aree dedicate a stand e mostre.

21 luglio 2019 – Vinicio Capossela (cantautore),

(cantautore), 27 luglio 2019 – Carl Brave (rap, biglietto 23 euro),

(rap, biglietto 23 euro), 6 agosto 2019 – “ A Kind of Magic ” tributo ai Queen , a cura della EMotions Dance Company

” , a cura della EMotions Dance Company 16 agosto 2019 – Negrita 25th Anniversary Tour – La teatrale Plus (rock italiano, biglietto 28,75 euro)

(rock italiano, biglietto 28,75 euro) 23 agosto 2019 – Ska-P (Ska Punk)

(Ska Punk) 18 agosto 2019 – Levante (cantautrice, biglietto 30 euro)

Dove comprare i biglietti:

Parco dei Suoni di Riola Sardo, mappa e dove dormire:

