I bambini viaggiano gratis con Volotea, anche da e per la Sardegna. Ecco come funziona!

I bambini viaggiano gratis con Volotea: nuova offerta di Volotea, che propone una tariffa promozionale dedicata alle famiglie, facendo volare gratuitamente i minori di 14 anni. Ma è davvero così? Come funziona l’offerta e quali sono i limiti e condizioni? Scopriamolo assieme:

Innanzitutto la promozione è valida solo per le prenotazioni effettuate dal 22 al 26 maggio 2019, per viaggiare fino a settembre 2019. La promozione inoltre non è cumulabile con altre offerte ed è limitata ad un massimo di un bambino per adulto.

Non solo, i minori di 14 anni voleranno gratis solo sui voli selezionati, quindi non su tutti i voli, ma solo su quelli segnalati con l’icona familiare, come da esempio sottostante dell’ 8 e 15 luglio prossimi da Cagliari per Palermo:

Insomma i posti sono limitati, prenotateli subito prima che lo faccia qualcun altro e spariscano. Vi ricordo che Volotea vola su tutti e tre gli aeroporti sardi: Olbia, Cagliari e Alghero.

Per maggiori info e prenotazioni :

Andate sul sito volotea.com, oppure nella vostra agenzia di viaggio di fiducia.