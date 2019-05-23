I 10 materassini, ciambelle e isole gonfiabili TOP per una vacanza in Sardegna: diciamola tutta, quest’anno la primavera non l’abbiamo vista, ma fra soli 30 giorni sarà già estate con le solite ondate di calore a 30/40 gradi e la necessità di restare in ammollo in acqua per cercare di contrastare l’afa e il solleone.

E allora a tutti voi che avete deciso di venire in vacanza in Sardegna o abitate già nella nostra splendida isola, abbiamo deciso di offrire una lista dei 10 migliori materassini, salvagenti, ciambelle, isole e oggetti gonfiabili da utilizzare in piscina del vostro hotel, villa o resort o direttamente al mare per godervi al massimo la prossima estate. A proposito queste sono le 10 spiagge più desiderate della Sardegna nel 2019 e questa la cartina delle 240 spiagge migliori della Sardegna.

I 10 oggetti gonfiabili da non perdere in una vacanza al mare in Sardegna:

10 – Bambini:

Cominciamo dai bambini, qui le necessità di proteggere i nostri piccoli è fondamentale, specie se non sanno nuotare bene. Ormai esistono oggetti di ogni tipo, non più solo la classica ciambella, ma anche salvagenti, seggiolini e persino materassini gonfiabili con tenda ombreggiante per evitare che si prendano un colpo di sole. E per i più grandi anche i giubbotti!

Il tutto però con un occhio di riguardo al divertimento. Dai pterosauri ai cammelli, dall’immancabile fenicottero al simpatico granchietto, dalle macchine alle navicelle spaziali, scateniamo la fantasia dei nostri pargoli. Prima però vi ricordiamo anche le migliori spiagge per bambini in Sardegna scelte dai pediatri italiani.

9 – Materassino Gonfiabile Mare e Nuoto Unisex per adulti:

Un grande classico nella sua semplicità, comodo da gonfiare e portare in acqua. Dimensioni 70 x 183 cm. Da 19,99 euro.

Un articolo comodo e rilassante, in diversi colori, in offerta da 9,60 euro:

7 – Materassino a forma di poltrona sportiva:

Dimensioni 180 x 135 cm, con 2 fori porta bicchieri, 2 maniglie e 2 camere d’aria, in offerta da 24 euro circa:

6 – Materassino con schienale e bracciolo:

E non manca lo spazio per il porta bicchiere, a partire da 56.40 euro.

5 – Materassino Gonfiabile Mare o Letto Galleggiante:

Chiamatelo come volete, ma l’idea di avere anche il viso riparato dal sole è un plus. Lasciate che metà del corpo rimanga fresca immergendovi nell’acqua mantenendo a galla la testa e le gambe. A partire da 41,80 euro.

4 – Materassino doppio:

Materassino per due adulti, con bordi rialzati, a partire da 33,90 euro.

3 – Nifty-Drifty Unicorno Gonfiabile King Size:

Ok se al mare non volete passare inosservati allora questo unicorno gonfiabile di 275cm fa al caso vostro. Solo per vere principesse! In offerta da 23,90 euro.

Un vero e proprio divanetto da portare in acqua, con parasole, 2 camere d’aria per maggiore sicurezza e 2 porta bicchieri inclusi. Dimensioni: 199 x 150 cm. Da 101,94 euro.

1 – Grande isola galleggiante gonfiabile per 6 persone:

Il massimo dei massimi, 389×274 cm, come si evince anche dal prezzo. Adatto sia alla piscina che al mare, con spazio per la borsa frigo e tenda. A partire da 836 euro.

Per chi non può resistere dal farsi anche due pagaiate. Questo modello è a partire da 270 euro (ma ne esistono versioni per tutti i prezzi).

Bonus 2 – Pompa elettrica, per gonfiare tutto quello che vuoi dall’accendisigari della tua macchina:

Dedicato a tutti voi che vi stavate chiedendo ma che polmoni servono per gonfiare certe cose? Ecco una soluzione molto più facile, funziona sia con la presa elettrica se siete in piscina che con l’accendisigari dell’auto se siete al mare. Da 13,99 euro.

Buon mare, buona piscina e buone vacanze a tutti!