Offerta Lampo Ryanair da e per la Sardegna: interessa anche la Sardegna l’offerta lampo di Ryanair per volare sul proprio network di voli europeo dal 25 maggio all’ 11 luglio 2019. Ryanair che in Sardegna opera solo su Cagliari e Alghero offre biglietti a partire da 4,99 euro a tratta se viaggiate leggeri.

Se viaggiate leggeri vuol dire se portate con voi un minitrolley che potrete imbarcare gratis in cabina, altrimenti dovrete aggiungere minimo dai 6 ai 12 euro a tratta (ecco il regolamento completo aggiornato sui bagagli Ryanair). Ecco i minitrolley in questione, che devono misurare massimo 40x20x25.

L’offerta è soggetta a disponibilità, significa quindi che le offerte che trovi elencate qui sotto sono quelle presenti nel momento in cui scrivo, ma potrebbero essere già cambiate quando tu visiterai il sito di Ryanair, perciò se sei interessato prenota subito:

Offerta Voli Ryanair da e per Cagliari:

Rotte internazionali:

Cagliari – Barcellona (Girona, Spagna) 9,99 Euro – Sola andata

(Girona, Spagna) – Sola andata Cagliari – Düsseldorf (Weeze, Germania) 12,99 Euro – Sola andata

(Weeze, Germania) – Sola andata Cagliari – Karlsruhe / Baden-Baden (Germania) 12,99 Eur o – Sola andata

(Germania) o – Sola andata Cagliari – Manchester (Regno Unito) 14,99 Euro – Sola andata

(Regno Unito) – Sola andata Cagliari – Bruxelles (Charleroi, Belgio) 17,99 Euro – Sola andata

(Charleroi, Belgio) 17,99 Euro – Sola andata Cagliari – Madrid (Spagna) 17,99 Euro – Sola andata

(Spagna) 17,99 Euro – Sola andata Cagliari – Siviglia (Spagna) 17,99 Euro – Sola andata

(Spagna) 17,99 Euro – Sola andata Cagliari – Valencia (Spagna) 17,99 Euro – Sola andata

(Spagna) 17,99 Euro – Sola andata Cagliari – Parigi (Beauvais, Francia) 19,99 Euro – Sola andata

(Beauvais, Francia) 19,99 Euro – Sola andata Cagliari – Francoforte (Hahn, Germania) 22,98 Euro – Sola andata

(Hahn, Germania) 22,98 Euro – Sola andata Cagliari – Porto (Portogallo) 22,98 Euro – Sola andata

(Portogallo) 22,98 Euro – Sola andata Cagliari – Londra (Stansted, Regno Unito) 30,33 Euro – Sola andata

(Stansted, Regno Unito) 30,33 Euro – Sola andata Cagliari – Cracovia (Polonia) 36,71 Euro – Sola andata

(Polonia) 36,71 Euro – Sola andata Cagliari – Amburgo (Germania) 51,29 Euro – Sola andata

(Germania) 51,29 Euro – Sola andata Cagliari – Barcellona El Prat (Spagna) 51,29 Euro – Sola andata

(Spagna) 51,29 Euro – Sola andata Cagliari – Bratislava (Slovacchia) 56,81 Euro – Sola andata

(Slovacchia) 56,81 Euro – Sola andata Cagliari – Malta 71,93 Euro – Sola andata

71,93 Euro – Sola andata Cagliari – Vilnius (Lituania) 84,24 Euro – Sola andata

Rotte nazionali:

Cagliari – Parma – 14,32 Euro – Sola andata

– – Sola andata Cagliari – Bologna – 14,99 Euro – Sola andata

– – Sola andata Cagliari – Pisa – 16,53 Euro – Sola andata

– – Sola andata Cagliari – Venezia (Treviso) – 16,53 Euro – Sola andata

(Treviso) – – Sola andata Cagliari – Bari – 19,83 Euro – Sola andata

– 19,83 Euro – Sola andata Cagliari – Catania – 19,83 Euro – Sola andata

– 19,83 Euro – Sola andata Cagliari – Cuneo – 19,83 Euro – Sola andata

– 19,83 Euro – Sola andata Cagliari – Milano Bergamo – 19,83 Euro – Sola andata

– 19,83 Euro – Sola andata Cagliari – Roma (Ciampino) – 19,83 Euro – Sola andata

– 19,83 Euro – Sola andata Cagliari – Verona – 19,83 Euro – Sola andata

Pisa – Cagliari 16,53 Euro – Sola andata

– Cagliari – Sola andata Catania – Cagliari 21,57 Euro – Sola andata

– Cagliari 21,57 Euro – Sola andata Roma Ciampino – Cagliari 23,37 Euro – Sola andata

– Cagliari 23,37 Euro – Sola andata Bari – Cagliari 24,27 Euro – Sola andata

– Cagliari 24,27 Euro – Sola andata Cuneo – Cagliari 30,96 Euro – Sola andata

– Cagliari 30,96 Euro – Sola andata Verona – Cagliari 35,40 Euro – Sola andata

– Cagliari 35,40 Euro – Sola andata Milano Bergamo – Cagliari 37,43 Euro – Sola andata

– Cagliari 37,43 Euro – Sola andata Parma – Cagliari 37,43 Euro – Sola andata

– Cagliari 37,43 Euro – Sola andata Bologna – Cagliari 40,46 Euro – Sola andata

– Cagliari 40,46 Euro – Sola andata Venezia Treviso – Cagliari 40,46 Euro – Sola andata

Offerta Voli Ryanair da e per Alghero:

Voli internazionali:

Alghero – Londra (Stansted, Regno Unito) 4,99 Euro – Sola andata

(Stansted, Regno Unito) – Sola andata Alghero – Francoforte (Hahn, Germania) 6,99 Euro – Sola andata

(Hahn, Germania) – Sola andata Alghero – Berlin Tegel (Germania) 12,99 Euro – Sola andata

(Germania) – Sola andata Alghero – Bratislava (Slovacchia) 17,99 Euro – Sola andata

(Slovacchia) 17,99 Euro – Sola andata Alghero – Memmingen (Germania) 17,99 Euro – Sola andata

(Germania) 17,99 Euro – Sola andata Alghero – Bruxelles (Charleroi, Belgio) 19,99 Euro – Sola andata

Voli domestici:

Alghero – Bologna 14,99 Euro – Sola andata

– Sola andata Alghero – Pisa 16,53 Euro – Sola andata

– Sola andata Alghero – Milano Bergamo 19,83 Euro – Sola andata

19,83 Euro – Sola andata Pisa – Alghero 19,83 Euro – Sola andata

– Alghero 19,83 Euro – Sola andata Bologna – Alghero 29,22 Euro – Sola andata

– Alghero 29,22 Euro – Sola andata Milano Bergamo – Alghero 48,43 Euro – Sola andata

Confronta i prezzi dei voli:

Se invece queste offerte non fanno per te, o non sei convinto, o vuoi controllare se c’è una soluzione migliore, o vuoi volare su Olbia, allora ti consiglio di consultare Skyscanner, che permette di mettere a confronto i voli di tutte le compagnie per la destinazione desiderata:

